37개 대학 800명 참가

지난 3일부터 5일까지 제68회 춘계 전국대학 검도연맹전이 무안군에서 개최됐다. 무안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 무안군에서 열린 전국 대학 검도대회가 성황리에 마무리됐다.

군은 지난 3일부터 5일까지 무안스포츠파크 실내체육관에서 개최된 '제68회 춘계 전국대학 검도연맹전'을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

한국대학검도연맹이 주최하고 무안군검도회가 주관한 이번 대회에는 전국 37개 대학 800여 명의 선수단이 참가해 수준 높은 경기를 펼쳤다.

대회는 남녀 개인전과 단체전으로 진행됐으며, 남자부 단체전에서는 성균관대학교, 여자부 단체전에서는 초당대학교가 각각 우승을 차지했다.

개인전에서는 조선대학교와 초당대학교, 유원대학교 소속 선수들이 남녀 1·2부 우승을 기록하며 두각을 나타냈다.

특히 대회 기간 동안 선수단과 학부모 등 방문객이 무안을 찾으면서 숙박업소와 음식점 이용이 증가하는 등 지역 상권에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.

AD

김병중 무안군수 권한대행은 "전국 규모 체육대회 유치는 지역 스포츠 경쟁력을 높이는 동시에 지역경제 활성화에도 큰 도움이 된다"며 "앞으로도 체계적인 대회 운영과 체육 인프라 확충을 통해 스포츠와 지역경제가 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>