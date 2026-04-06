박수영 "스태그플레이션 초기" 우려

김민석 국무총리가 6일 고환율 추세와 관련해 "한국 경제 펀더멘털 점에서 비춰본다면 (이재명 정부) 초기 시기를 포함해 환율이 이렇게 오르는 부분은 조금 이상하다"고 했다.

김 총리는 이날 오후 국회에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 이렇게 말했다. 앞서 박수영 국민의힘 의원이 고환율 상황을 언급하며 "우리 환율이 1998년 IMF 구제금융 수준이라는 우려가 있다"고 물은 것에 답한 것이다.

김민석 국무총리가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의 경제 분야 대정부질문에서 발언하고 있다. AD 원본보기 아이콘

김 총리는 이와 관련해 "기본적으로는 여러 요인이 있겠지만 가장 직관적으로는 수요와 공급의 문제가 있다"며 "수요가 늘고 공급은 줄었다"고 설명했다. 그러면서 "그 이유는 안전자산에 대한 선호나 해외 투자 확대, 외국인들의 (주식) 매도 이런 것들이 종합돼 있다"고 언급했다. 또 "수급상의 문제를 보고 대책을 여러 가지로 쓰고 있다"고 했다.

김 총리는 "새 정부 들어온 이후에 여러 지표를 보면 비교적 긍정적인 지표들이 마련되고 있다"면서도 "제일 부담스러운 지표가 사실 환율"이라고도 했다. 이어 "해외 유학을 보낸 자녀가 있는 부모들이라든가 경제 활동 중 환율이 올랐을 때 부담은 말할 수 없이 큰 압박인 것을 잘 알고 있다"고 했다.

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박 의원은 이 자리에서 성장은 떨어지고 물가는 오를 것이라는 경제 전망이 나오는 것을 두고 "스태그플레이션 초기 단계에 있는 것 아닌가 생각한다"고 발언했다. 정부의 추가경정예산 집행이 물가를 자극할 것이란 지적도 했다. 김 총리는 이에 대해 동의하지 않았다. 또 "중동이라는 외생 변수에 의한 일시적인 변동으로 보는 것이 타당하다"는 의견을 밝혔다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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