친환경·AI 마케팅 교육…전문농업인 양성

79명의 입학생들이 1004섬농업대학에 신입생으로 입학했다. 신안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 신안군이 미래 농업 경쟁력 강화를 위한 전문인력 양성에 나섰다.

군은 6일 농업기술센터 대강당에서 '2026학년도 1004섬 농업대학 입학식'을 개최했다고 밝혔다.

이날 입학식에는 입학생과 관계자 등 90여 명이 참석했으며, 총 79명의 신입생이 등록을 마치고 오는 12월까지 교육과정에 참여하게 된다.

올해 농업대학은 친환경농업과 AI농산물마케팅 두 개 과정으로 운영된다. 친환경농업 과정은 재배 이론부터 자재 제조 실습, 유기농업기능사 자격 취득까지 연계한 심화 교육으로 구성됐다.

AI농산물마케팅 과정은 최신 인공지능 기술을 접목한 유통 전략 수립과 스마트스토어 운영, 라이브커머스 활용 등 실전 중심 교육을 통해 농업인의 온라인 시장 경쟁력 강화에 초점을 맞췄다.

입학식은 입학 허가 선언과 대표 선서, 격려사에 이어 학사 운영 안내와 전문가 특강 등으로 진행되며 교육에 대한 기대감을 높였다.

군 관계자는 "급변하는 농업 환경에서 친환경 농법과 AI 마케팅은 핵심 경쟁력"이라며 "교육이 실제 소득 증대와 지역 경제 활성화로 이어질 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

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한편 신안은 2009년부터 농업대학을 운영해 현재까지 1,000여 명의 전문 농업인을 배출하며 지역 농업 발전 기반을 꾸준히 확대하고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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