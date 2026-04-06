참여형 프로그램 호응…안전 속 성료

유달산 꽃축제 일원을 직접 도보로 걸으며 행사체크에 만전을 기한 조석훈 목포시장 권한대행(가운데). 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시 유달산에서 열린 '2026 유달산 봄축제'가 시민과 관광객의 호응 속에 마무리됐다.

시는 지난 4일과 5일 이틀간 유달산 일원에서 '봄꽃과 함께하는 소풍'을 주제로 축제를 개최했다고 밝혔다.

이번 축제는 기존 개막식 중심 형식에서 벗어나 방문객이 직접 참여하고 체험하는 수요자 중심 프로그램으로 운영되며 긍정적인 평가를 받았다.

유달산 느림봄 걷기, 보물찾기, 노적쌓기 등 참여형 프로그램에는 많은 인파가 몰리며 축제 분위기를 끌어올렸다.

노적봉 야외무대에서는 TV조선 예능프로그램 '석삼플레이'와 지역 예술인이 함께하는 공연이 펼쳐져 현장 열기를 더했다.

또한 유달산 일주도로에서는 키링 만들기, 향수 공방 등 체험 프로그램과 아스팔트 그림판, 포토존 등이 운영돼 다양한 즐길거리를 제공했다.

벚꽃과 개나리 등 봄꽃이 만개한 유달산 일대는 방문객들에게 봄 정취를 선사했으며, 스냅사진 촬영 프로그램도 함께 운영돼 가족과 연인들의 발길을 끌었다.

김밥존과 푸드트럭 등 먹거리 프로그램도 큰 인기를 얻으며 '소풍' 콘셉트를 한층 살렸다는 평가다. 돗자리와 피크닉 가방 대여 서비스도 제공돼 여유로운 축제 환경이 조성됐다.

특히 산지 축제 특성을 고려한 안전관리와 산불 예방 점검을 통해 단 한 건의 안전사고 없이 행사가 마무리된 점도 주목된다.

시 관계자는 "이번 축제는 시민과 관광객이 주인공이 되는 참여형 행사로 의미가 컸다"며 "앞으로도 지역 특성을 살린 축제를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

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한편 이번 유달산 봄축제에는 총 4만여 명이 방문하며 지역 대표 봄축제로서의 위상을 다시 한 번 확인했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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