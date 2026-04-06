한과 명장 김규흔씨, 경기 직업계고서

‘K-디저트’ 실무 비법 전수

전통 한과 기획에서 제작까지

학생들이 직접 참여 직무 이해 높여

경기도교육청(교육감 임태희)이 도내 직업계고 학생 대상 '케이(K)-디저트 주니어 명장 육성' 프로그램 운영을 통해 전통 디저트 교육과 실무 중심 캡스톤디자인 수업을 확대한다.

경기도교육청이 6일 삼일고등학교(교장 김기남)에서 한과문화원 김규흔 명장과 함께 '케이(K)-디저트 주니어 명장 육성' 프로그램의 일환인 캡스톤디자인 공개수업을 진행하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

도교육청은 6일 삼일고등학교(교장 김기남)에서 한과문화원 김규흔 명장과 함께 '케이(K)-디저트 주니어 명장 육성' 프로그램의 일환인 캡스톤디자인 공개수업을 운영했다.

이번 행사는 단순한 기술 전수를 넘어 전통 디저트 명장의 장인정신을 학교 교육과정과 연계하는 데 중점을 뒀다.

공개수업은 ▲(1교시) 대한민국 한과 명장 1호 김규흔 명장 특강 ▲(2~4교시) 실습 '약과' 만들기로 진행했다. 학생들은 전통 한과 제작 과정과 장인정신을 배우며 직접 기획에서 제작까지의 직무 이해를 높였다.

도교육청은 이번 공개수업을 계기로 명장과 함께하는 실무 중심 학생 참여형 직업교육 모델을 마련하고 확대할 계획이다. 또한 2학기에 '케이(K)-디저트 주니어 명장 육성' 프로그램 운영교를 추가 선정하고 교사 대상 연수도 진행할 예정이다.

이날 행사에서 도교육청 진로직업교육과 김혜리 과장은 "명장의 전문성과 학교 교육을 연계해 직업계고 학생의 실무 역량을 높이겠다"면서 "앞으로도 실무 중심 직업교육 모델이 일선 학교에 확산되도록 홍보와 지원을 강화하겠다"고 말했다.

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한편 이날 행사에서는 삼일고, 양평고와 한과문화원 간의 '케이(K)-디저트 주니어 명장 육성' 프로그램 지원 업무협약이 체결됐다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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