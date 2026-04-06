제미나이 활용한 구글 캠페인...7일 공개

강수진 전 국립발레단 단장도 참여

'피겨 여왕' 김연아가 돌고래유괴단 신우석 감독과 손잡고 '발레리나'에 도전한다.

6일 카카오엔터테인먼트는 신우석 감독이 연출한 구글 캠페인 '여왕이 돌아왔다 Our Queen is back'을 공개한다고 밝혔다. 피겨 여왕 김연아와 발레의 전설 강수진이 함께한 프로젝트다.

김연아가 발레리나로 변신한다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

'아워 퀸 이즈 백'은 구글의 생성형 인공지능(AI) 제미나이를 활용해 다수 영상을 제작해 온 신우석 감독과 구글의 새로운 협업 프로젝트다.

영상에는 김연아가 자신의 레전드 쇼트 프로그램인 '죽음의 무도'를 발레 안무로 재해석해 선보이는 퍼포먼스를 담았다.

죽음의 무도를 발레로 재해석하는 과정에서 구글 제미나이를 활용했고, 강수진이 이를 검수하며 전반에 참여했다. 안무, 무대, 의상 등 각 분야 전문가들도 안무 구성과 동선, 무대와 발레 의상 디자인에 제미나이를 활용했다. 김연아 역시 발레 동작을 분석하고 보완하는 과정에 제미나이를 사용했다고 카카오엔터는 전했다.

아워 퀸 이즈 백 영상은 7일 돌고래유괴단 공식 유튜브에서도 볼 수 있다. 또 촬영 비하인드와 숏폼 영상 등 관련 콘텐츠도 순차적으로 공개된다.

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한편, 신 감독은 지난해 말 직접 기획·제작한 오리지널 콘텐츠 '신우석의 도시동화'의 '더 크리스마스 송'으로도 구글과 협업한 바 있다. 해당 작품은 변우석, 카리나, 장원영 등이 출연해 감각적인 연출과 영상미로 호평을 받았다. 신 감독은 앞서 애플 아이폰 캠페인과 협업한 뉴진스 'ETA' 뮤직비디오를 연출하기도 했다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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