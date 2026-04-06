미국과 이란 간 휴전 물밑 협상 소식이 전해진 6일 국고채 금리가 일제히 하락했다.

이날 서울 채권시장에서 시장금리 지표 역할을 하는 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.432%에 장을 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.

같은 날 10년물 금리는 3.725%로 2.2bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 2.8bp, 2.4bp 떨어진 3.594%, 3.338%에 장을 마쳤다. 20년물은 0.6bp 내린 3.688%, 30년물은 1.8bp 떨어진 3.612%, 50년물은 1.5bp 하락한 3.488%를 기록했다.

AD

미 온라인 매체 악시오스는 이날 미국과 이란은 파키스탄, 이집트 등 중재국을 통해 45일 휴전을 거쳐 전쟁을 종식하는 안을 두고 물밑 협상 중이라고 보도했다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 발전 시설 공격을 유예하기로 한 협상 시한을 한국 시각으로 8일 오전 9시까지로 연기한 상태다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>