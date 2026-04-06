아침 최저기온 -1~7도, 낮 최고기온 11~15도

미세먼지 전 권역 '보통'

화요일인 7일은 전국이 대체로 맑지만 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 크게 벌어지겠다.

지난 6일 광주 북구 양산호수공원에서 시민들이 내리는 비에 우산을 쓰고 산책하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 전국이 고기압의 영향을 받아 대체로 맑겠다. 5일 밤부터 6일 새벽 사이 전국에 내린 비가 그친 뒤 북서쪽에서 유입된 찬 공기의 영향으로 기온이 급격히 떨어져 오전에 쌀쌀한 날씨가 예상된다.

아침 최저기온은 -1~7도, 낮 최고기온은 11~15도로 예보되어 전날보다 5~10도 가량 낮겠다.

주요 도시별 예상 최저기온은 서울 3도, 인천 4도, 춘천 0도, 강릉 5도, 대전 3도, 대구 3도, 전주 3도, 광주 4도, 부산 7도, 제주 8도다.

낮 최고기온은 서울 13도, 인천 12도, 춘천 14도, 강릉 15도, 대전 13도, 대구 14도, 전주 13도, 광주 14도, 부산 15도, 제주 13도로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다 0.5~2.0m, 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해·남해 0.5∼2.0m로 예상된다.

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미세먼지 농도는 전 권역이 '보통' 수준을 보이겠다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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