합계출산율 사상 최저치 기록
2065년 인구 절반으로 줄 수도

대만에서 저출산으로 인한 인구 감소가 예상보다 빠르게 진행되고 있다.


6일 자유시보 등 대만언론은 대만 내정부 통계 등을 인용해 지난해 대만의 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀 수)이 사상 최저치인 0.695명으로 집계됐다고 보도했다. 이 수치는 당국의 합계출산율 예상치 0.87명을 밑돈 것이다. 대만 인구가 50% 감소하는 예상 시기도 2070년보다 5년 앞당겨진 2065년이라는 예측이 나왔다.

병원 신생아실의 모습

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이러한 내용은 대만의 정책기획기관인 국가발전위원회(NDC)가 오는 8월 공개할 최신 인구 추정 보고서에 수록될 예정이다. 한 소식통은 "저출산 세계 하위권이었던 한국의 지난해 합계출산율이 0.8명으로 반등함에 따라 대만이 주요국 가운데 출산을 가장 기피하는 국가가 됐다"고 설명했다. 2024년을 기준으로 한 한국의 합계출산율은 경제협력개발기구(OECD) 국가 평균(1.4명)의 절반 수준(0.78명)에 불과하다.

지난해 대만 출생자 수(10만7812명)와 결혼 부부 수(10만4376쌍)도 역대 최저치를 기록했다. 2024년 기준 초혼 평균 연령은 남성이 33.1세, 여성이 31.1세였으며, 여성의 첫 출산 연령도 31.7세로 높아졌다. 이 같은 추세로 인해 2070년 대만 내 중고령자(45~64세) 비율은 당초 예상치(55.9%)를 넘어선 60%대에 이를 것으로 보인다.


한 전문가는 "대만의 합계 출산율이 전세계에서 최저 수준으로 떨어졌다"며 "단순한 출산 보조금으로는 이런 하락세를 막을 수 없다"고 우려했다. 이어 그는 "사회적 구조가 가정을 이루는 데 우호적인 환경을 제공하지 않으면 대만이 출산 기피 국가에서 탈출하기가 쉽지 않을 것"이라고 덧붙였다.

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대만 인구는 1989년 2000만명을 넘어섰으며 2019년 사상 최대인 2360만3천100명을 기록한 후 계속 감소 추세다.


김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
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