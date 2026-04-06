장다리 물떼새가 주남저수지에서 날개짓 하는 모습.

장다리 물떼새가 주남저수지에서 날개짓 하는 모습.

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경남 창원특례시 주남저수지 일원 연꽃단지로 조성된 논 습지에서 봄철 이동 시기를 맞아 도요새·물떼새들에게 소중한 '에너지 충전소' 역할을 하고 있다.


도요새·물떼새는 주로 갯벌, 습지 등에서 생활하며 생태계의 건강성을 알려주는 중요한 지표종이며 지구상에서 가장 먼 거리를 이동하는 철새라는 경이로운 특징을 가지고 있다.

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봄에는 번식을 위해 호주나 뉴질랜드에서 알래스카, 시베리아 등 북극권 툰드라 지역으로 날아가며 가을에는 월동을 위해 다시 남반구로 약 1만㎞ 이상을 비행한다.


영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
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