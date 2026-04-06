아침 기온 오늘보다 3~8도 낮아

내일 광주와 전남 지역은 대체로 맑은 가운데 기온이 큰 폭으로 떨어질 것으로 예보됐다. 사진은 6일 서울 여의도 윤중로에 놓인 벤치에 벚꽃잎이 떨어진 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

내일(7일) 광주와 전남 지역은 대체로 맑은 날씨를 보이겠으나, 북서쪽에서 유입된 찬 공기의 영향으로 기온이 큰 폭으로 떨어져 쌀쌀하겠다.

6일 광주지방기상청에 따르면 내일 광주·전남의 아침 최저기온은 2~6도 분포를 보이며 오늘보다 3~8도가량 낮겠다. 특히 일부 내륙과 산간 지역은 영하권에 가까운 기온을 기록하는 등 평년보다 추운 아침이 예상된다.

여기에 바람도 약간 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮아질 전망이다. 전남 해안을 중심으로는 순간풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

내일 낮 최고기온은 11~15도에 머물며 평년보다 다소 낮겠다. 이번 추위는 모레(8일) 아침까지 이어지다가 모레 낮부터 기온이 차차 오르며 평년 수준을 회복할 것으로 기상청은 내다봤다.

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광주지방기상청 관계자는 "찬 공기가 남하하면서 내일과 모레 아침 기온이 급격히 낮아지고 바람도 강하게 불어 춥겠다"며 "급격한 온도 변화에 따른 건강 관리와 농작물 냉해 피해가 없도록 각별히 신경 써달라"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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