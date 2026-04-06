인플루언서가 공공홍보의 주체로

새로운 홍보모델 구축

재단법인 고양국제박람회재단은 지난 2일 (사)대한인플루언서협회와 고양특례시의 도시 브랜드 가치 제고와 공공 홍보 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

재단법인 고양국제박람회재단이 지난 2일 (사)대한인플루언서협회와 고양특례시의 도시 브랜드 가치 제고와 공공 홍보 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 고양국제박람회재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 양 기관이 보유한 인플루언서 네트워크와 콘텐츠 제작 역량을 기반으로 재단이 추진하는 전시·행사·문화사업 전반의 디지털 홍보를 강화하고 지속적인 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▲도시 브랜드 제고 및 사업 홍보를 위한 인플루언서 협력체계 구축 ▲공공 홍보 캠페인 및 공동 마케팅 추진 ▲재단 사업에 인플루언서 공공 행사 참여 확대 ▲홍보 성과 분석 및 데이터 기반 전략 수립 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

특히 이번 협약은 인플루언서를 '공공 홍보 주체'로 확장해 공공기반 참여형 콘텐츠를 생성하고 디지털 기반 홍보 모델을 구축한다는 점에서 의미가 크다.

협회 소속 인플루언서들은 2026고양국제꽃박람회를 시작으로 재단이 추진하는 전시·행사·문화사업 전반에 참여해 다양한 콘텐츠 제작과 홍보 활동을 단계적으로 확대할 예정이다.

고양국제박람회재단 이창현 대표이사는 "이번 협약으로 공공기관과 인플루언서가 협력해 새로운 홍보 모델을 구축"한다며 "디지털 콘텐츠를 기반으로 도시 브랜드와 박람회 홍보 전략을 한층 고도화하겠다"고 말했다.

이어 대한인플루언서협회 김현경 회장은 "이번 협약은 인플루언서가 공공 가치를 확산하는 주체로 참여하는 계기가 될 것"이라며 "다양한 협업 프로젝트를 통해 콘텐츠 제작·참여하고, 책임 있는 활동으로 공공 홍보에 기여하겠다"고 말했다.

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한편, 2026고양국제꽃박람회는 '꽃, 시간을 물들이다'를 주제로 오는 24일부터 5월 10일까지 일산호수공원에서 개최된다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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