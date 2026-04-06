"세금 위한 매각이었지만 기업가치 훼손 판단"

"우리는 기술수출 아닌 수익배분형 공급 모델"

"FDA Pre-ANDA 미팅 승인, 개발 초기지만 절차 진행 중"

전인석 삼천당제약 대표가 대규모 지분 매각(블록딜) 철회를 선언하며 시장에서 제기된 '사기 의혹'에 정면 대응에 나섰다. 계약 구조 논란과 주가 급락으로 훼손된 신뢰를 사업 성과로 회복하겠다고 말했다.

전인석 삼천당제약 대표이사가 6일 서울 서초구 삼천당제약 본사에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 박정연 기자 AD 원본보기 아이콘

전 대표는 6일 서울 서초구 서초동 본사에서 열린 기자간담회에서 "개인 세금 납부를 위한 정상적인 매각 계획이 악의적 프레임으로 왜곡되며 회사 가치까지 훼손되고 있다"며 "사기극이라는 프레임을 끊기 위해 블록딜 자체를 철회했다"고 밝혔다.

앞서 전 대표는 약 2500억원 규모 지분 매각을 추진했지만 미국 계약 과장 의혹과 맞물리며 '고점 매도' 논란이 확산됐다. 그는 이번 매각이 증여세와 양도소득세 등 세금 재원 마련을 위한 불가피한 선택이었다고 설명했다.

전 대표에 따르면 본인과 배우자가 부담해야 할 세금 규모는 약 2335억원이다. 이 중 증여세가 약 1240억원, 주식 매각에 따른 양도소득세와 기타 세금이 약 700억원 수준이다. 앞서 일부 세금은 주식 담보대출로 납부했으며 나머지 재원을 마련하기 위해 블록딜을 추진했다는 설명이다. 다만 주가 변동성 등을 고려해 일부 여유 자금을 포함해 매각 규모를 2500억원 수준으로 설정했다고 덧붙였다.

지분 매각 논란이 계약 규모와 구조에 대한 의구심으로까지 번진 상황에서 전 대표는 사업 모델 자체가 기존 바이오텍과 다르다는 점을 강조했다.

전 대표에 따르면 삼천당제약은 제네릭 및 바이오시밀러 제품을 직접 개발·생산한 뒤 글로벌 파트너를 통해 판매하고 발생한 이익을 나누는 '제품 공급 기반 수익배분 계약'을 채택하고 있다. 통상 5대5 수준으로 수익을 나누며 파트너는 일정 수준 이상의 매출을 달성하지 못할 경우 계약이 해지될 수 있는 '바인딩' 조건이 포함된다. 계약 초기 마일스톤 규모는 제한적일 수 있지만 향후 판매 실적에 따라 전체 계약 가치가 크게 달라지는 구조라는 게 그의 설명이다.

시장에서 문제 삼은 '계약 규모' 논란에 대한 해명으로, 공시된 계약금과 마일스톤이 작더라도 전체 계약 가치가 작다고 볼 수 없다는 주장이다. 전 대표는 "국내 다수 바이오텍은 기술이전을 통해 선급금과 마일스톤을 받지만 삼천당제약은 제품 공급 기반 계약"이라며 "마일스톤은 전체 계약에서 일부 개발비를 나눠 받는 '착수금'에 불과하다"고 말했다. 이어 "핵심은 향후 10년 이상 제품을 공급하면서 발생하는 이익을 파트너와 나누는 구조이기 때문에 우리는 마일스톤을 보고 계약하지 않는다"고 설명했다.

이날 간담회에서는 경구용 세마글루타이드 개발과 관련한 미국 식품의약국(FDA) 문서도 공개됐다. 계약의 실체와 기술력을 둘러싼 의혹을 해소하기 위한 차원으로 풀이된다.

이 문서에는 제네릭 의약품 개발 절차인 'Pre-ANDA(Product Development Meeting)' 미팅 요청이 승인됐다는 내용이 담겼다. FDA 제네릭 의약품 담당 부서와의 사전 협의 단계로 임상이나 허가 이전 초기 개발 절차에 해당한다. 전 대표는 "FDA에서 임상 신청 단계로 가는 것 자체가 결코 쉬운 일이 아니다"라며 "글로벌 파트너들이 요구하는 수준의 기술 검증과 데이터 확보 과정을 거치고 있다"고 말했다.

전인석 삼천당제약 대표이사가 6일 서울 서초구 삼천당제약 본사에서 열린 기자간담회에서 자사의 핵심 기술 'S-PASS'를 설명하고 있다. 박정연 기자 원본보기 아이콘

이날 간담회에선 삼천당제약이 개발 중인 경구용 세마글루타이드 제네릭이 생물학적 동등성 시험만으로 허가가 가능하다는 회사 측 주장에 대한 질의도 이어졌다. 약물 효과를 입증할 수 있는 데이터를 공개할 수 있느냐는 질문에 대해 회사 측은 "일부 초기 데이터(PK)를 확보했다고 밝혔지만 구체적인 수치는 제한적으로만 공개된 상태"라고 답했다. 결국 향후 생동성 시험에서 주요 지표가 기준약과 동등 수준으로 확인될지가 기술 검증의 분수령이 될 전망이다.

AD

전 대표는 일련의 논란에 대해 "계약 내용을 부풀리거나 허위로 발표한 사실은 전혀 없다"며 "루머에 대응하기보다 실제 사업 성과로 신뢰를 회복하고, 향후 마일스톤과 실적을 구체적 결과로 보여주겠다"고 덧붙였다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>