주유·K패스 카드 이용 시 주유·교통비 추가 할인

캐피탈 "화물차 할부금융 원금 상환 유예"

여신금융업계가 중동 사태 장기화로 인한 고유가 부담을 완화하기 위해 주유비와 교통비 할인과 화물차 할부금융 상환 유예 조치 등을 추진한다.

여신협회금융협회는 6일 이 같은 내용이 담긴 금융지원 방안을 마련해 시행할 예정이라고 밝혔다.

우선 신용카드업계는 기존 주유 특화 카드 혜택에 더해 4~5월에 추가 할인 프로모션을 실시한다. 이에 따라 신규 회원이나 6개월 이상 휴면 회원이 주유 특화 카드를 발급받을 경우 연회비를 100% 캐시백으로 돌려받을 수 있다. 또 해당 카드로 주유 시 기존 할인에 더해 리터당 최대 50원 또는 주유 금액의 5% 추가 캐시백이 제공된다. 이를 통해 주유 금액 기준 최대 15% 캐시백 또는 리터당 최대 200원의 할인 효과가 기대된다.

아울러 일부 카드사는 K-패스 카드 이용 고객을 대상으로 추첨을 통해 추가 캐시백을 제공하고, 일정 금액 이상 주유하거나 대중교통을 이용한 고객에게 주유상품권을 지급하는 이벤트도 진행한다.

캐피탈업계는 유가 급등으로 경영 부담이 커진 화물운송사업자를 지원하기 위해 2.5t 이상 화물차 할부금융 이용자를 대상으로 원금 상환을 최대 3개월 유예할 예정이다. 이 조치는 10일 이후 금융회사별로 순차적으로 시행된다.

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여신금융업계는 이번 지원 방안을 신속히 추진해 이르면 이달 중순부터 차질 없이 시행하고, 앞으로도 민생 안정과 실물경제 지원을 위한 상생금융에 적극적으로 협력해 나갈 방침이라고 밝혔다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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