경남은행, 울산신용보증재단과 특별출연 업무협약

울산지역 소기업·소상공인 유동성 지원 40억원 출연

690억원 한도 보증서대출도 시행

BNK경남은행은 6일 포용금융 실천의 일환으로 울산신용보증재단과 '2026년 특별출연 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이날 울산시청에서 열린 업무협약식에는 김태한 경남은행장, 김두겸 울산 시장, 김용길 울산신용보증재단 이사장 등이 참석했다.

경남은행은 이번 업무협약에 따라 지역 소기업과 소상공인에 대한 유동성 지원 강화를 위해 총 40억원을 울산신용보증재단에 특별출연했다.

울산신용보증재단은 경남은행의 특별출연금을 바탕으로 울산지역 소상공인들에게 보증을 지원하고, 경남은행은 690억원 한도로 보증서대출을 시행한다.

김 행장은 "중동사태 등 대내외 불확실성 심화로 자금 운용에 어려움을 겪고 있는 소상공인들이 많아져서 안타까웠다"며 "자금 지원이 사업을 안정적으로 운영하는데 도움이 되길 바라며 향후에도 지속적인 금융지원을 통해 지역경제 활성화에 이바지하겠다"고 말했다.

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이어 "앞으로도 경남은행은 소상공인들에게 실질적인 '기본금융'의 역할을 다하고 정부의 핵심 가치인 포용금융을 실천하는 데 앞장서겠다"고 부연했다.

한편 경남은행은 이날 울산광역시와 '국제정원박람회조직위원회 주거래은행 협약'도 체결했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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