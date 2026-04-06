"일일 모니터링 체제 구축해 관리"

김정관 산업통상부 장관이 중동 전쟁 장기화로 국내 산업이 멈춰질 수 있다는 우려가 나온 것과 관련해 "그런 상황은 발생하지 않을 것이라고 확신한다"고 했다.

김 장관은 6일 국회에서 진행된 경제 분야 대정부질문에서 "주요 산업들이 수급에 차질을 빚지 않도록 일일 모니터링 체제를 구축해 관리하고 있다"며 이렇게 말했다. 앞서 이언주 더불어민주당 의원이 나프타 수급 불안정 등으로 국내 산업이 멈출 수 있냐고 묻자 이렇게 답한 것이다.

김정관 산업통상부 장관이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의 경제 분야 대정부질문에서 이언주 의원의 질의에 답하고 있다. AD 원본보기 아이콘

김 장관은 원유 공급망 다변화 방안과 관련해서는 "몇 군데 구체적인 나라에 노력을 하고 있다"고 설명했다. 또 "당장은 쉽지 않겠지만 앞으로 경질유로 할 수 있는 나프타 정제 시설을 갖추는 것을 지원하는 방안을 강구하고 있다"고 언급했다. 국내 정유 업계가 중동에서 주로 중질유를 수입해 사업을 하고 있다 보니 중동 사태 영향이 큰 점을 극복하겠다는 취지다.

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액화천연가스(LNG) 수급과 관련해서는 "연말까지는 물량을 가진 것으로 파악한다"고 설명했다. 다만 "원자력 발전을 더 많이 가동하는 방법 등을 통해 전기료가 오르지 않도록 관리해 나가고 있다"고 덧붙였다. 또 "동절기를 지나 전기 수요가 조금 줄어 상황이 더 여유 있다"며 "중동 상황이 워낙 가변적이라 LNG에 대해서도 주의 깊게 모니터링하고 있다"고 했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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