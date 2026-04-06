한국주택금융공사·부산교육청·부산교통방송 협약



승하차구역·안전시설 확충·교통안전 캠페인 추진

아이의 하루는 안전한 길에서 시작된다.

한국주택금융공사와 부산시교육청, 한국도로교통공단 TBN 부산교통방송이 손잡고 어린이 교통안전 강화에 나선다.

세 기관은 학생들의 안전한 등하굣길 조성을 위해 '어린이 교통안전 강화를 위한 업무협약'을 체결했다.

한국주택금융공사·부산교육청·부산교통방송이 어린이 교통안전 강화를 위한 업무협약을 맺고 있다. 한국주택금융공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약에 따라 부산 지역 내 교통 취약 초등학교를 대상으로 어린이 승하차 구역을 설치하고, 경고 안내판과 각종 안전 시설물을 확충하는 등 통학로 안전환경 조성사업이 추진된다.

또 어린이 교통안전 기념품(굿즈)을 지원해 시민들의 교통안전 의식을 높이고, 어린이와 유관 기관장이 함께 참여하는 tbn 교통안전 캠페인을 통해 어린이 중심의 안전문화 확산에도 힘을 보탤 계획이다.

김경환 한국주택금융공사 사장은 "이번 협약을 통해 지역사회와 함께 어린이 교통안전에 실질적인 변화를 만들어 나가겠다"며 "공공기관으로서 사회적 책임을 다하고 안전한 환경 조성을 위해 지속적으로 지원하겠다"고 전했다.

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한국주택금융공사는 지난 3월 어린이 교통안전 우산을 지원하는 등 어린이 보호를 위한 다양한 교통안전 사업을 꾸준히 이어가고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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