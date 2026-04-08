김동선 '아워홈 첫 성적표'…몸집은 '쑥쑥' vs 수익성 '후퇴'

매출 2조4497억 '역대 최대',영업익 감소

8695억 인수 이후 첫 실적, 확장 전략 비용 반영

한화그룹 3세인 김동선 한화호텔앤드리조트 부사장이 인수를 주도한 아워홈이 '한화 체제' 이후 첫 성적표를 내놨다. 외형은 확대됐지만, 이익과 현금흐름은 오히려 둔화하는 등 엇갈린 흐름을 보였다. 업계에서는 사업 확장 초기 단계에서 나타나는 비용 부담이 반영된 결과로 보고 있다.

8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아워홈의 지난해 연결 기준 매출은 2조4496억원으로 전년 대비 9.2% 증가했다. 창사 이래 최대 규모다. 경쟁사인 삼성웰스토리(4.6%), CJ프레시웨이(7.9%), 현대그린푸드(2.6%)와 비교해 가장 높은 성장률이다. 단체급식과 식자재 유통을 중심으로 기존 사업이 안정적인 흐름을 이어간 가운데 한화그룹 편입 이후 수주 확대 전략이 외형 성장에 영향을 미친 것으로 분석된다.

회사 측은 편입 이후 신규 입찰 물량의 약 30%를 수주하고, 재계약 비율도 85% 수준을 유지했다고 설명했다. 단체급식 사업은 신규 사업장 확보와 기존 고객 유지가 실적을 좌우하는 만큼 안정적인 수주 기반이 매출 증가로 이어졌다는 것이다. 오피스·산업체 급식 중심의 사업 구조 역시 성장세를 뒷받침한 요인으로 꼽힌다.

이익·현금흐름 둔화, 비용 부담 확대

반면 수익성 지표는 다소 약화했다. 지난해 영업이익은 804억원으로 전년(886억원)보다 9.3% 감소했고, 당기순이익도 496억원으로 10.3% 줄었다. 한화그룹 편입 과정에서 발생한 일회성 비용과 자회사 고메드갤러리아 출범 비용이 실적에 반영된 영향이라는 게 회사 측 설명이다.

판매비와관리비는 3831억원으로 전년(3582억원) 대비 약 7% 증가했다. 지급수수료가 약 17%, 임차료가 약 11% 늘었고, 인건비 역시 5%대 증가세를 보였다. 외형 확대와 함께 고정비 부담이 커진 것으로 풀이된다.

재무 부담도 확대됐다. 단기차입금은 1106억원에서 1709억원으로, 장기차입금은 178억원에서 552억원으로 각각 증가했다. 차입 규모가 늘면서 금융비용 부담이 커질 가능성도 제기된다.

현금흐름도 악화했다. 영업활동 현금흐름은 1921억원에서 1157억원으로 약 40% 감소했다. 신규 수주 확대 과정에서 식자재 구매와 인건비 등 선 투입 비용이 늘어난 반면 매출채권 회수는 상대적으로 지연되면서 현금 창출력이 약화한 것으로 해석된다.

올해 실적 '변곡점' 주목, 포트폴리오 다변화 추진

이번 실적은 한화그룹의 인수 전략과도 맞물려 해석된다. 한화호텔앤드리조트는 지난해 5월 아워홈 지분 58.62%를 8695억원에 인수하며 최대 주주에 올랐다. 업계에서는 김동선 부사장이 주도한 대형 투자로, 그룹 식음 사업 확대의 핵심축으로 평가한다.

업계에서는 이번 실적을 '확장 우선 전략'의 초기 단계로 봤다. 한화그룹 편입 이후 수주 확대와 외형 성장에 무게를 두면서 단기적으로는 비용 부담이 증가했다는 분석이다. 한 식품업계 관계자는 "단체급식은 일정 규모를 확보한 이후 수익성이 안정되는 구조"라며 "초기에는 비용 부담이 불가피한 측면이 있다"고 말했다.

이 같은 흐름은 올해 실적에서 변곡점을 맞을 가능성이 크다. 신설 자회사인 고메드갤러리아 실적이 연간 기준으로 반영되기 때문이다. 신세계푸드 단체급식 사업부를 인수해 출범한 고메드갤러리아는 외형 확대의 핵심축이자 수익성 개선 여부를 가를 변수로 꼽힌다. 기존 급식 사업과의 포트폴리오 보완을 통해 수익 구조 개선에 나설 것으로 보인다.

지난해 아워홈 실적에 반영된 고메드갤러리아 매출은 199억원 수준에 그쳤다. 아워홈은 지난해 12월 고메드갤러리아를 100% 자회사로 신설하고 신세계푸드 급식사업을 인수했다. 이 사업부는 연 매출 약 2750억원 규모로, 프리미엄 급식 시장에서 차별화된 경쟁력을 갖춘 것으로 평가된다.

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아워홈 관계자는 "급식사업 신규 수주 확대를 이어가는 한편 해외 시장 진출 기회도 지속해서 모색해 나갈 것"이라며 "더불어 온더고를 중심으로 한 가정간편식 시장 침투율도 더욱 높여나가면서 사업 포트폴리오를 다변화해 나갈 계획"이라고 전했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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