전년比 2.4배 적발…2만3800여건

경찰이 출퇴근 시간대 시민 불편이 큰 이른바 '끼어들기(무리한 차로 변경)' '꼬리물기(통행 방해에도 교차로 진입)' 위반에 대해 단속을 강화하고 나섰다.

서울 시내 한 도로가 정체되고 있다. 허영한 기자 AD 원본보기 아이콘

서울경찰청은 7일 오전 8시부터 1시간 동안 출퇴근 시간대 상습 교통 위반 행위인 끼어들기·꼬리물기에 대한 집중 단속을 실시했다. 교통경찰과 교통 기동대, 교통 싸이카(이륜차), 도시고속순찰대 등 가용 인력이 대거 투입됐다. 단속은 ▲종로구 내자동사거리 ▲서대문구 연세대 앞 ▲송파구 신천나들목 ▲강남구 청담램프 인근 등 상습 정체 구간을 중심으로 이뤄졌다.

이날 단속에선 총 358건(단속 243건·계도 115건)이 단속됐다. 끼어들기가 231건(단속 169건)으로 가장 많았고 꼬리물기는 91건(단속 38건) 발생했다. 신호위반 등 기타 36건도 적발됐다.

경찰에 따르면 서울시 교통 체계를 혁신하는 '리(Re)-디자인 프로젝트' 추진 기간인 지난해 11월3일부터 지난달 30일까지 적발된 끼어들기·꼬리물기 위반은 총 2만3825건으로 집계됐다. 이는 전년 같은 기간 9953건 대비 약 2.4배 수준이다. 유형별로 보면 끼어들기가 2만3196건으로 대부분을 차지해 전년 대비 갑절 넘게 늘었다. 꼬리물기는 629건으로 약 7.4배 증가했다.

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경찰은 끼어들기와 꼬리물기가 차량 흐름을 방해해 정체를 심화시키는 대표적인 위반 행위인 만큼 시민 체감 불편이 큰 지점을 중심으로 단속을 이어갈 방침이다. 서울청 관계자는 "시민 불편이 큰 교통법규 위반에 대해 현장 중심 단속을 지속해 교통질서를 확립하겠다"고 말했다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



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