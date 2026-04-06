모바일 헬스케어 125명 선착순 모집



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광주광역시 서구가 지역주민의 건강관리 역량 강화를 위해 정보통신기술(ICT)을 활용한 건강관리 서비스 '모바일 헬스케어' 참여자 125명을 오는 30일까지 선착순 모집한다.

모바일 헬스케어 사업은 간호사, 영양사, 운동전문가 등 보건소 전문인력이 맞춤형 건강상담과 생활 습관 개선 서비스를 제공하는 프로그램이다. 서구는 참여자에게 스마트워치를 무료로 제공하고 스마트폰 앱과 연동해 5월부터 11월까지 건강관리 서비스를 지원한다.

모집 대상은 건강관리에 관심 있는 1962년생부터 2006년생까지의 서구 주민 또는 서구 소재 직장인이다.

이 중 ▲혈압 130/85㎜Hg 이상 ▲공복혈당 100mg/dL 이상 ▲허리둘레 남 90㎝ 이상, 여 85㎝ 이상 ▲중성지방 150mg/dL 이상 ▲HDL-콜레스테롤 남 40mg/dL 미만, 여 50mg/dL 미만 등 5개 항목 가운데 3개 이상 해당하는 건강위험요인을 가진 경우 우선 선정한다.

다만 지난해 해당 사업 참여자와 관련 질환 진단을 받았거나 치료를 위해 약물을 복용 중인 경우는 대상에서 제외한다. 참여 신청은 보건소 건강증진팀으로 전화하면 된다.

김이강 서구청장은 "모바일 헬스케어는 일상 속에서 실천 가능한 건강관리 방법을 제시하는 프로그램"이라며 "보다 많은 주민이 참여해 건강한 생활 습관을 형성하길 바란다"고 말했다.

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한편 서구는 지난해 주민 150명을 대상으로 모바일 헬스케어 사업을 운영한 결과, 참여 완료자의 63.7%가 1개 이상의 건강행태 개선 효과를 보였다. 또한 건강 위험군 가운데 최종검진 수검자의 60.7%가 건강위험요인 수치가 개선된 것으로 나타났다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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