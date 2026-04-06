공유서비스 '퀵 쉐어' 운영

신청시 가장 가까운 공유센터 배달

광주 서구청 전경. 광주 서구 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구가 이동형 물품 공유 서비스인 '퀵 쉐어(Quick Share)'를 본격 운영한다고 6일 밝혔다.

서구는 현재 화정2동, 화정4동, 동천동, 농성1동, 서창동 등 관내 5개소에 물품 공유센터를 구축·운영 중이다. 주민 누구나 생활용품을 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 기반을 마련했다.

이번 퀵 쉐어 서비스는 주민이 물품 공유센터 누리집을 통해 원하는 물품을 신청하면 3일 이내에 이용자가 지정한 가장 가까운 공유센터로 물품을 이동·배달해주는 방식으로 운영된다. 주민들은 여러 센터를 직접 찾아다닐 필요 없이 생활권 내 가까운 거점에서 편리하게 물품을 수령할 수 있다.

공유 대상 물품은 텐트, 그늘막, 캠핑 의자, 테이블, 웨건, 빔프로젝터 등 주민 수요가 높은 캠핑·레저용품과 생활 공구 등 일상에서 활용도가 높은 품목 중심으로 제공하며, 이용 수요를 반영해 지속적으로 확대할 계획이다.

서구는 물품 공유 확대를 통해 불필요한 소비를 줄이고, 자원의 재사용을 활성화하며 주민 간 나눔과 협력의 공동체 문화를 확산하는 '생활밀착형 공유경제 모델'을 구현해 나갈 방침이다.

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김이강 서구청장은 "주민이 필요로 하는 물품을 가장 가까운 곳에서 편리하게 이용할 수 있도록 서비스 접근성을 높였다"고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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