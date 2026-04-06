폐암 투병 중 재산 전액 이전

전처 자녀 반발…유산 둘러싼 충돌

중국에서 폐암 말기 환자가 자신보다 28세 어린 새 아내에게 약 3억위안(약 655억원)에 달하는 전 재산을 남기면서 전처 가족과 갈등이 불거졌다.

중국 하이난에 거주하던 허우 씨와 아내 리위안. SCMP AD 원본보기 아이콘

6일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 하이난에 거주하던 61세 남성 허우 씨는 임종을 앞두고 자신의 전 재산을 33세 아내 리위안에 넘겼다.

두 사람은 약 28세의 나이 차이를 극복하고 10년 전 결혼했으며 5세 아들을 두고 있다. 리위안은 21세 때 허우 씨의 물류회사에서 일하며 그와 인연을 맺은 것으로 전해졌다.

허우 씨는 지난해 11월 폐암 말기를 진단받았으며 이후 사회관계망서비스(SNS)에 투병 사실을 공개했다.

리위안은 "보살핌을 받던 입장에서 암 환자를 돌보는 보호자로 성장했다"며 "남편의 병은 우리가 함께 이겨내야 할 시험과도 같았다"고 밝혔다. 실제로 그는 남편이 다섯 차례 항암치료를 받는 동안 곁을 지킨 것으로 전해졌다.

결혼 당시 허우 씨는 전처와의 사이에서 낳은 두 자녀의 상속 문제를 고려해 혼전 계약서를 작성했던 것으로 전해진다. 그러나 말기 암 진단 이후 총 3억위안 상당의 재산을 리위안에게 모두 이전하면서 갈등이 불거졌다.

허우 씨는 투병 과정에서 아내를 "정신적 버팀목"이라고 표현하며 자신이 세상을 떠난 뒤 아내와 어린 아들에게 삶을 보장하기 위해 이 같은 결정을 내렸다고 밝혔다. 하지만 그의 결정에 전처와 자녀들은 강한 반발 중인 것으로 전해졌다.

이에 대해 리위안은 "재산 이전은 남편이 독립적으로 내린 결정"이라며 "우리 관계는 돈이 아닌 사랑에 기반한 것"이라고 주장했다.

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해당 사실을 접한 현지 누리꾼들의 의견도 엇갈렸다. 일부는 다른 자녀들을 외면한 선택이라고 비판했지만, 또 다른 누리꾼들은 "실제로 곁을 지킨 사람에게 재산을 남기는 것은 자연스러운 일"이라며 동의하는 반응을 보이기도 했다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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