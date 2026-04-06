"28세 연하 새아내에 655억"…中 말기암 남성 선택에 가족 갈등
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폐암 투병 중 재산 전액 이전
전처 자녀 반발…유산 둘러싼 충돌
중국에서 폐암 말기 환자가 자신보다 28세 어린 새 아내에게 약 3억위안(약 655억원)에 달하는 전 재산을 남기면서 전처 가족과 갈등이 불거졌다.
중국 하이난에 거주하던 허우 씨와 아내 리위안. SCMP
6일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 하이난에 거주하던 61세 남성 허우 씨는 임종을 앞두고 자신의 전 재산을 33세 아내 리위안에 넘겼다.
두 사람은 약 28세의 나이 차이를 극복하고 10년 전 결혼했으며 5세 아들을 두고 있다. 리위안은 21세 때 허우 씨의 물류회사에서 일하며 그와 인연을 맺은 것으로 전해졌다.
허우 씨는 지난해 11월 폐암 말기를 진단받았으며 이후 사회관계망서비스(SNS)에 투병 사실을 공개했다.
리위안은 "보살핌을 받던 입장에서 암 환자를 돌보는 보호자로 성장했다"며 "남편의 병은 우리가 함께 이겨내야 할 시험과도 같았다"고 밝혔다. 실제로 그는 남편이 다섯 차례 항암치료를 받는 동안 곁을 지킨 것으로 전해졌다.
결혼 당시 허우 씨는 전처와의 사이에서 낳은 두 자녀의 상속 문제를 고려해 혼전 계약서를 작성했던 것으로 전해진다. 그러나 말기 암 진단 이후 총 3억위안 상당의 재산을 리위안에게 모두 이전하면서 갈등이 불거졌다.
허우 씨는 투병 과정에서 아내를 "정신적 버팀목"이라고 표현하며 자신이 세상을 떠난 뒤 아내와 어린 아들에게 삶을 보장하기 위해 이 같은 결정을 내렸다고 밝혔다. 하지만 그의 결정에 전처와 자녀들은 강한 반발 중인 것으로 전해졌다.
이에 대해 리위안은 "재산 이전은 남편이 독립적으로 내린 결정"이라며 "우리 관계는 돈이 아닌 사랑에 기반한 것"이라고 주장했다.
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해당 사실을 접한 현지 누리꾼들의 의견도 엇갈렸다. 일부는 다른 자녀들을 외면한 선택이라고 비판했지만, 또 다른 누리꾼들은 "실제로 곁을 지킨 사람에게 재산을 남기는 것은 자연스러운 일"이라며 동의하는 반응을 보이기도 했다.
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