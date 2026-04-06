초대형 PM-HIP 핵심 제조공정기술 개발

이승재 에너지기술평가원 원장(첫줄 오른쪽부터 두번째)이 경북 경산에 있는 코힙스테크를 방문해 개발 현장을 살펴보고 있다. 에너지기술평가원 AD 원본보기 아이콘

한국에너지기술평가원은 이승재 원장이 지난 2일 경북 경산에 있는 소형모듈원자로(SMR) 혁신제조 기술 개발의 공동 연구 개발 기관인 코힙스테크를 방문해 현장을 점검하고 관계자들을 격려했다고 밝혔다.

코힙스테크는 SMR 제조 공정 중 제작 공사 기간 단축과 비용 절감을 위한 핵심 기술로 평가받는 PM-HIP(Powder Metallurgy-Hot Isostatic Pressing, 분말야금-고온등방 가압)기술 개발에 참여하고 있는 기업이다.

SMR은 일체형 모듈 설계로 고도의 제작 기술이 필요하다. 기존 상용 대형 원전보다 기자재의 크기는 커진 반면 제작 납품 기한은 더 짧아지고 있어, 혁신적인 제조 공정 기술개발이 필수적이다.

에기평은 "PM-HIP은 복잡한 형상의 부품을 최종 제품과 매우 근접한 형상(Near Net Shape)으로 한 번에 제작할 수 있는 차세대 공정 혁신 기술"이라며 "기존 공정보다 제작 기간을 80% 이상 줄일 수 있을 것으로 기대된다"고 설명했다.

미국, 영국 등 SMR 선도국들도 PM-HIP 기술을 확보하기 위해 적극 지원하고 있다.

에기평은 2024년부터 '초대형 PM-HIP 핵심 제조공정 기술 개발' 과제를 지원하고 있다. 2028년까지 201억원이 투입될 예정이다.

올해까지 진행하는 1단계 사업에서는 PM-HIP용 분말 제조 기술 및 캡슐 제작 기술을 개발하고, 2단계(2027~2028)에서는 PM-HIP 제조 공정 기술개발 및 표준화를 추진할 예정이다.

이날 현장에는 이승재 에기평 원장을 비롯해 수행 과제의 주관 연구개발기관인 두산에너빌리티, 공동연구개발기관인 코힙스테크 등 관계자들이 참석해 기술개발 현황 및 애로사항을 논의하고 코힙스테크 내에 설치된 파일럿 규모의 PM-HIP 제조 공정도 살펴봤다.

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이승재 에기평 원장은 "SMR의 경제성을 확보하려면 PM-HIP과 같은 혁신적인 공정 기술이 반드시 필요하다"라며 "앞으로도 대규모 투자가 필요하고 산업 영향이 큰 SMR 혁신 제조 기술 개발을 적극적으로 지원하겠다"라고 밝혔다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



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