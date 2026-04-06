테서, 중앙대병원과 '온톨 AI 솔루션 서비스' 구축 계약

건강검진 소견서 초안 자동생성

의료 인공지능(AI) 솔루션 기업 테서(TESSER)는 중앙대학교병원과 스마트 검진센터를 위한 '온톨 AI 솔루션 서비스' 구축 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

테서가 제공하는 온톨 스크라이브는 AI와 의료 데이터를 활용해 종합검진 수검자에 대한 종합소견 초안을 자동으로 생성해 준다. 검진 결과 보고서 작성 시간을 기존 대비 50~70% 단축하고, 업무 피로도로 인한 단순 실수(휴먼에러)를 100% 차단하며, 업무 효율성을 획기적으로 개선했다.

특히 전자진료기록(EMR) 시스템과 자동 연동해 수검자의 과거 검진 이력과 문진표 내용 등을 연동해 소견을 생성하고, 위험도 자동분류 등 그동안 실무진이 직접 시간을 할애해야 했던 업무를 AI 기반으로 자동화했다.

이번 중앙대병원과의 계약은 삼성창원병원, 수원성빈센트병원에 이어 세 번째 3차병원급 검진센터 계약이다.

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이수현 테서 대표는 "온톨 AI 솔루션을 통해 그동안 접근하기 어려웠던 의료 분야 의료진의 세밀한 업무영역에서 AI 기반 업무 자동화와 효율화가 빠르게 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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