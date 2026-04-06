금 2·은 5 획득… 대회신기록까지 더하며 상승세 기대

동명대학교 사격부가 시즌 첫 전국대회에서 우수한 성적을 거두며 힘찬 출발을 알렸다.

동명대는 지난 3월 16일부터 22일까지 대구국제사격장에서 열린 '제9회 대구시장배 전국사격대회'에서 금메달 2개, 은메달 5개 등 총 7개의 메달을 획득했다고 전했다.

대회 첫날 50m 권총 종목에서는 김현수, 현재윤, 김명찬, 최창민 선수가 단체전 금메달을 차지하며 기세를 올렸다. 개인전에서도 김현수 선수가 금메달, 현재윤 선수가 은메달을 획득하며 동반 입상에 성공했다.

성세영 선수는 586점을 기록해 기존 584점을 뛰어넘는 본선 대회신기록을 세우며 눈길을 끌었다. 이어 센터화이어권총 종목에서도 접전 끝에 은메달을 추가했다.

또 속사권총, 스탠다드권총, 센터화이어권총 종목에서 김현수, 성세영, 이승재, 엄재욱 선수가 단체전 은메달 3개를 더하며 팀의 경쟁력을 입증했다.

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동명대 사격부는 개인전과 단체전을 아우르는 고른 활약 속에 탄탄한 팀워크와 높은 기량을 선보였으며, 특히 김현수와 성세영 선수를 중심으로 한 상승세가 향후 대회에서도 이어질 것으로 기대를 모은다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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