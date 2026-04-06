신용회복위원회와 서민금융진흥원, 국민연금공단이 취약계층을 대상으로 금융과 노후준비를 통합 지원하는 협업체계를 구축한다.

6일신용회복위원회에서 금융-노후 복합지원 협약 체결식 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 국민연금공단 이여규 복지이사, 신용회복위원회 민영안 사무국장, 서민금융진흥원 유재욱 상임이사) AD 원본보기 아이콘

세 기관은 6일 '금융-노후 복합지원 협업체계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 '2026 복합지원 업무계획'의 후속 조치로, 채무 등 금융 문제 해결과 함께 체계적인 노후 준비를 병행할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 세 기관은 ▲취약계층 대상 금융-노후 복합지원 강화 ▲기관 간 상담·제도 안내 연계 ▲금융 및 노후준비 교육·홍보 협력 등 전방위 협업을 추진한다.

핵심은 상담 연계 체계 구축이다. 국민연금공단은 노후준비 상담 과정에서 채무조정이나 정책서민금융 지원이 필요한 경우 신용회복위원회나 서민금융진흥원으로 연계한다. 두 기관도 노후준비 상담이 필요한 이용자를 국민연금공단으로 연결한다. 이를 통해 한 번의 상담으로 필요한 금융·노후 정보를 통합 제공받을 수 있게 된다.

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연계 서비스는 노후준비 진단·상담, 채무조정, 정책서민금융 지원 등으로 구성된다. 당장의 생계 문제에 집중하느라 노후 대비가 어려웠던 취약계층의 정보 접근성을 높여 복지 사각지대 해소에도 기여할 것으로 기대된다. 민영안 신용회복위원회 사무국장은 "취약계층일수록 정보 부족으로 노후준비에 어려움을 겪는 경우가 많다"며 "이번 협약을 계기로 간편하고 전문적인 노후준비서비스를 제공해 안정적인 미래 설계를 지원하겠다"고 밝혔다. 유재욱 서민금융진흥원 상임이사는 "현장에서 만난 취약계층은 당장의 경제적 어려움 해결에 집중하느라 노후준비가 미흡한 경우가 많다"며 "복합지원이 전 생애에 걸친 안전망으로 자리잡길 기대한다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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