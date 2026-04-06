[단독]공정위, 신세계라이브쇼핑·컬리 현장조사 착수
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이날부터 오는 8일까지 본사에 조사관 파견
불공정 거래 '핀셋 조사' 나선 공정위
공정거래위원회가 6일 신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 323,000 전일대비 18,000 등락률 +5.90% 거래량 43,435 전일가 305,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"신세계, 백화점 산업 성장 지속 전망…목표가↑" [주末머니]신세계, 럭셔리가 성장률 '쓱' 끌었네 '버터떡' 만들고 비트코인 투자 배운다…'MZ' 사로잡은 '문센' 라이브쇼핑과 컬리 본사 현장조사에 나선 것으로 확인된다.
업계에 따르면 공정위는 이날부터 오는 8일까지 사흘간 서울 성동구 아차산로에 위치한 신세계라이브쇼핑 본사에 조사관을 파견해 조사를 진행하고 있다. 신세계라이브쇼핑 측은 "오전 중 공정위 조사가 나온 것이 맞다"고 밝혔다.
공정위. 아시아경제DB 연합뉴스
공정위는 티커머스(T-commerce) 등 온라인 유통시장에서 발생하는 불공정 거래 행위를 점검 중인 것으로 알려졌다. 특히 오프라인 중심으로 설계된 현행법 체계에 대한 보완 방안 및 제도 개선 필요성을 살펴볼 계획이다.
국내 T커머스 업체는 신세계라이브쇼핑, SK스토아, KT알파쇼핑, 쇼핑엔티, W쇼핑 등 5곳으로, 이 가운데 신세계라이브쇼핑은 단독 사업자 기준 매출 1위를 기록하고 있다. 신세계그룹은 지난해 하반기 정기 임원 인사에서 정유경 ㈜신세계 회장의 남편인 문성욱 시그나이트 대표를 신세계라이브쇼핑 대표로 선임하는 등 T커머스 사업 강화에 나선 상태다.
컬리에 대해서도 공정위가 같은 시점에 조사에 착수한 것으로 확인했다. 컬리는 서울 강남구 테헤란로에 본사가 위치하고 있다.
두 기업만 선별된 점을 고려할 때, 개별 신고나 사전 인지된 혐의가 있었을 가능성에 무게를 두고 있다.
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업계 한 관계자는 "최근 공정위가 온라인 유통 채널 전반에 대한 규율 정비를 강조해온 만큼, 특정 기업 조사를 시작으로 제도 개선 논의까지 이어질 가능성이 있다"고 말했다.
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