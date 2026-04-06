KMI, 전환 전략 제시… 제도 정비·인프라 구축 등 정책 과제 제안

한국해양수산개발원이 국제 환경 규제 강화에 대응하기 위한 해운산업의 새로운 해법으로 '그린 암모니아' 연료 전환 전략을 제시했다.

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 '그린 암모니아 선박 연료 전환 대응 방안 연구'를 발표하고, 국내 해운산업의 탄소 경쟁력 강화를 위한 정책 방향과 실행 과제를 공개했다.

최근 국제해사기구가 탄소중립 목표를 채택하고, 유럽연합이 해운 분야를 탄소배출권 거래제(EU-ETS)에 포함시키는 등 국제 규제가 강화되면서 친환경 연료로의 전환은 선택이 아닌 필수 과제로 떠오르고 있다.

특히 선박 연료의 전 과정 온실가스 배출을 평가하는 LCA(Life Cycle Assessment) 도입이 예고된 가운데, 그린 암모니아는 생산 과정에서 탄소를 배출하지 않으면서도 저장과 운송이 용이한 점에서 차세대 선박 연료로 주목받고 있다.

다만 우리나라는 현재 암모니아를 전량 수입에 의존하고 있고, 관련 정책도 발전용 중심에 머물러 있어 선박 연료로서의 공급·활용 체계 구축이 시급한 상황이다.

KMI는 이번 연구를 통해 ▲그린 암모니아 벙커링의 법적 지위 명확화 및 인증제 도입 ▲항만 인프라 구축과 공급 안전성 확보 ▲선사와 연료업체 간 협력 체계 구축과 기술 실증 지원 ▲전문 인력 양성 등 주요 과제를 제시했다.

특히 '항만운송사업법 시행령' 개정으로 암모니아 연료 공급선의 법적 근거를 마련하고, 누출 사고에 대비한 안전 지침과 대응 체계를 구축하는 것이 시급하다고 강조했다.

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KMI는 이 같은 기반이 마련될 경우 그린 암모니아 연료 공급 준비 수준이 크게 향상되고, 궁극적으로 국내 해운산업의 탄소 경쟁력도 한층 강화될 것으로 내다봤다.

조정희 원장은 "그린 암모니아 연료 전환은 인프라 구축과 제도 정비, 기술 안전성이 함께 맞물려야 가능하다"며 "이번 연구가 법적 공백을 해소하고 국내 해운업계가 무탄소 연료 시장을 선점하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

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영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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