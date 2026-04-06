전남도 주최 산림조합서 간담회

인증 비율 낮은 품목 홍보 추진

전남 곡성군이 지난 1일 곡성군 산림조합에서 전라남도 친환경농업과와 '친환경 농산물(임산물) 인증 확대를 위한 간담회'를 진행하고 있다. 전남 곡성군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 곡성군이 친환경 임산물 인증 확대를 통해 임업인의 소득을 높이고 지속 가능한 산림 경영 기반 구축에 나섰다.

곡성군은 지난 1일 곡성군 산림조합에서 전라남도 친환경농업과 주최로 '친환경 농산물(임산물) 인증 확대를 위한 간담회'를 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 간담회는 농림축산식품부의 국정과제인 '제6차 친환경농업 5개년 계획(2026~2030)'에 발맞춰, 친환경 재배면적을 현재보다 2배 이상 확대하기 위해 마련됐다. 군은 이를 위해 신규 농가와 일반 농가의 친환경 전환을 적극적으로 유도할 방침이다.

주요 실행 방안으로는 관내 임산물 재배면적 대비 인증 비율이 낮은 품목을 중심으로 집중 홍보를 추진하기로 했다. 특히 화학비료를 사용하지 않는 자연 채취 방식의 임산물을 대상으로 산림과와 협조해 친환경 인증 참여를 이끌어낼 계획이다.

안정적인 판로 확보 대책도 논의됐다. 군은 친환경 임산물을 '임산부 친환경 꾸러미 사업'과 공공기관 납품, 녹색제품 구매 제도 등에 포함해 저탄소·친환경 제품의 활용 범위를 대폭 넓혀가기로 했다.

또 정보 접근이 어려운 생산자들을 위해 산림조합, 임업인협회 등과 협력해 현장 중심의 교육과 보조사업 홍보를 강화할 예정이다.

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곡성군 관계자는 "친환경 임산물 인증 확대는 임업인의 실질적인 소득 증대뿐만 아니라 지역 농산물의 경쟁력을 강화하는 핵심 사업"이라며 "앞으로도 유관기관과 긴밀히 협력해 친환경농업 확산에 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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