정정훈 캠코 사장 "캠코, 새로운 미래 도약 준비해야"

정정훈 캠코 사장은 6일 "한국자산관리공사(캠코)는 지난 64년간 대한민국 경제위기 극복의 역사와 함께하며 국가 경제의 든든한 버팀목 역할을 해왔다"며 "이제는 그 간의 성과를 바탕으로 새로운 미래의 도약을 준비해야 할 시점"이라고 밝혔다.

캠코는 이날 오전 10시 부산국제금융센터(BIFC) 3층 캠코마루에서 창립 64주년 기념식을 개최했다. 정정훈 캠코 사장은 "경제주체들의 부담이 지속되는 상황에서 캠코가 국민 눈높이에 맞는 성과를 속도감 있게 창출해야 한다"며 "새도약기금 안정화 등 포용적 역할 강화와 입체적 구조조정 지원을 통한 생산적 금융 확대, 국유재산 관리 혁신과 공공개발 정책 수행력 제고 등을 통해 정부와 국민의 다양한 요구에 충실히 부응해야 한다"고 말했다.

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이어 "인공지능 등 혁신기술이 산업을 바꾸는 대전환의 시대에 대응해, 업무 전반에 혁신기술을 접목함으로써 공사만의 미래경쟁력을 확보해야 한다"고 밝혔다. 또한 "변화에 유연하고 도전적으로 대응하는 조직 역량이 중요하다"고 덧붙였다. 아울러 "청렴과 공정을 조직문화의 기본 가치로 삼고, 직급과 세대를 넘어 다양성을 존중하며 서로를 배려하는 'One Team 캠코'를 실천하자"고 당부하며 이를 통해 "임직원 모두가 자부심을 느끼며 행복하게 일할 수 있는 건강하고 따뜻한 조직문화를 만들어 가야 한다"고 강조했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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