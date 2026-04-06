(왼쪽부터) 박현진 교수, 이누리 교수, 김유진 학생. 화순전남대병원 제공 AD 원본보기 아이콘

화순전남대학교병원은 순환기내과 연구진이 예후가 매우 불량한 재발성 암성 심막삼출 환자에서 새로운 치료 가능성을 제시한 연구 결과를 국제학술지에 발표했다고 6일 밝혔다.

이번 연구는 국제 심장종양학회(IC-OS) 공식 학회지인 'Cardio-Oncology'에 국내 연구진 단독으로 최초 등재된 논문이라는 점에서 학문적 의미를 더한다.

논문 제목은 '암 환자의 재발성 심막 삼출액에 대한 심장막 내 스테로이드 치료 효과(Intrapericardial corticosteroid therapy for recurrent malignant pericardial effusion: a case series)'이다.

이번 연구는 박혁진 교수를 교신저자로, 이누리 교수와 전남대학교 의과대학 4학년 김유진 학생이 공동 제1 저자로 참여했다.

암성 심막삼출은 암 환자의 심장막에 체액이 축적되는 질환이다. 심한 경우 심장을 압박해 생명을 위협하는 심장압전으로 이어질 수 있다. 특히 재발이 잦고 치료가 어려워 임상 현장에서 난제로 꼽힌다.

연구팀은 진행성 유방암 및 폐암 환자 3명을 대상으로 기존 치료로 조절되지 않는 재발성 심막삼출 사례를 분석했다. 대상 환자들은 반복적인 심막천자와 전신 항염증 치료에도 불구하고 심장압전이 반복됐다.

이에 연구팀은 심막 배액 후 고용량 트리암시놀론(200㎎)을 심막강 내 직접 주입하는 치료를 시행했다. 그 결과 환자 3명 모두에서 심막 질환이 최대 47개월까지 장기간 안정적으로 유지됐다. 이는 반복되는 심장압전 재발을 억제하면서도 장기간 전신 스테로이드 투여나 수술적 치료 부담을 줄일 수 있는 가능성을 제시한 것이다.

이번 연구는 비교적 간단한 시술을 통해 치명적인 합병증의 재발을 억제할 가능성을 제시했다는 점에서 임상적 의미가 있다. 특히 항암 치료를 지속해야 하는 환자에서 치료 중단 없이 심장 합병증을 관리할 수 있는 하나의 접근법으로 고려될 수 있다.

이누리 교수는 "심막 내 국소 스테로이드 치료가 반복되는 심장압전을 줄이고 환자가 항암치료를 이어갈 수 있도록 돕는 새로운 대안이 될 가능성을 확인했다"고 말했다.

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공동 제1 저자인 김유진 학생은 "짧은 임상 실습 경험이 실제 국제학술 논문으로 이어진 뜻깊은 사례다"며 "전이암 환자들에게 새로운 치료 선택지를 제시할 수 있어 의미가 크다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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