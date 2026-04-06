경남 의령군 대의면 추산리의 한 추락사고 현장. 경남소방본부 제공

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6일 오전 9시 51분께 경남 의령군 대의면 추산리의 한 도로 인근 야산에서 재해복구 작업을 하던 작업자가 추락하는 사고가 났다.


경남소방본부와 의령군에 따르면 이 사고로 40대 남성 A 씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 이송됐다.

A 씨는 당시 크레인에 소형굴착기를 고정해 나무를 옮기던 중 연결된 줄이 끊어지며 굴착기가 떨어졌고, 이에 6m가량 높이에서 추락한 것으로 전해졌다.


아서 의령군은 지난해 7월 발생한 수해 관련 피해를 복구하고자 지난 3월 17일부터 작업을 벌여왔다.

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경찰, 소방 당국은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.


영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
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