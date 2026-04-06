경남 의령군 대의면 추산리의 한 추락사고 현장. 경남소방본부 제공 AD 원본보기 아이콘

6일 오전 9시 51분께 경남 의령군 대의면 추산리의 한 도로 인근 야산에서 재해복구 작업을 하던 작업자가 추락하는 사고가 났다.

경남소방본부와 의령군에 따르면 이 사고로 40대 남성 A 씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 이송됐다.

A 씨는 당시 크레인에 소형굴착기를 고정해 나무를 옮기던 중 연결된 줄이 끊어지며 굴착기가 떨어졌고, 이에 6m가량 높이에서 추락한 것으로 전해졌다.

아서 의령군은 지난해 7월 발생한 수해 관련 피해를 복구하고자 지난 3월 17일부터 작업을 벌여왔다.

AD

경찰, 소방 당국은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>