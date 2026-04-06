신한금융, 금융권 첫 자율보안 체계 도입

규제 준수 중심 → 보안수준 자체 진단·관리

신한금융그룹이 자율보안 체계인 '금융보안 수준진단 프레임워크'를 금융권 최초로 주요 그룹사에 적용했다고 6일 밝혔다.

이번 적용은 금융사가 규제 준수 중심의 수동적 보안 관리에서 벗어나 스스로 보안 수준을 진단하고 단계적으로 고도화하는 '자율보안 체계'로 전환하는 첫 사례다.

지난 2월 금융보안원이 마련한 자율보안 관리 체계를 바탕으로 하며 거버넌스·식별·보호·탐지·대응·복구·공급망 등 7개 분야, 127개 세부 원칙을 만들었다. 금융사가 초기·기반·발전·고도화 4단계의 성숙도 목표를 설정하고 단계적으로 수준을 높여갈 수 있도록 설계됐다.

그동안 금융사는 금융당국의 보안 규정을 체크리스트 방식으로 준수해왔으나, 실질적인 보안 수준을 체계적으로 진단하고 고도화하는 데는 한계가 있다는 지적이 있었다. 이번 프레임워크는 이런 한계를 넘어 금융권 보안 관리의 패러다임을 자율성 중심으로 바꾸기 위한 시도다.

앞서 신한금융은 지주사를 비롯해 은행·카드·증권·라이프 등 5개 그룹사가 금융보안원과 함께 지난달 초부터 2개월간 합동 진단을 진행했다. 자가진단과 현장 인터뷰, 결과보고 순으로 이뤄졌으며 지주 담당자가 자회사 진단에 교차 참여해 그룹 전체의 진단 기준 일관성을 확보했다. 금융보안원 자율보안연구팀도 실무 교육부터 합동진단, 결과보고서 작성 코칭까지 전 과정에 동행했다.

신한금융은 이번 진단을 통해 각 그룹사의 업무 특성과 IT·보안 환경을 반영한 개선 과제를 도출하는 한편, 그룹 맞춤형 자율보안 진단 가이드를 마련해 전 자회사에 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

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신한금융그룹 관계자는 "이번 적용 사례를 토대로 그룹 차원의 자율보안 기준과 모범사례를 정립하고 향후 금융권 보안 표준 논의에서도 주도적인 역할을 수행해 나가겠다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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