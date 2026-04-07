서울시교육청, 한국어학급 47개로 확대

바로지원 한국어교실 신설과 예비학교 운영

서울시교육청이 이주배경학생들의 공교육 안착을 지원하기 위해 입국 초기부터 학교 적응까지 이어지는 '단계별 맞춤형 한국어교육 지원책'을 본격 확대 추진한다고 7일 밝혔다.

시교육청은 학적 생성 이전 단계 학생을 대상으로 한국어와 한국 문화를 미리 학습하는 '한빛마중교실'을 기존 연 2회에서 연 3회로 확대 운영한다. 이를 통해 공교육 진입 전 발생하는 초기 공백을 최소화하고, 학생들이 기초적인 의사소통 능력을 갖춘 상태에서 학교생활을 시작할 수 있도록 지원한다.

학교 내 한국어교육 기반도 강화할 방침이다. 한국어 의사소통이 어려운 학생의 학교생활 적응과 교과 학습을 지원하는 '한국어학급'을 기존 33개에서 47개로 확대해, 수업 중 소통 지연을 줄여나가겠다는 계획이다.

중도입국 및 외국인 중·고등학생들을 위한 '서울형 한국어 예비학교'는 지난해에 이어 올해도 운영할 방침이다. 대학의 전문 인프라를 활용한 위탁형 교육과정으로 운영되며, 이달 6일부터 14주간 숙명여자대학교(중부권)와 동양미래대학교(남부권)에서 한국어 학습과 한국 문화 적응을 지원한다.

이동이 어려운 초등학생들을 위해서는 '바로지원 한국어교실'을 새로 도입해 운영한다. 한국어 강사가 학교로 직접 찾아가 약 3개월간 집중 교육을 제공함으로써, 학생의 신속한 학교 적응과 또래 관계 형성을 도울 예정이다.

AD

김천홍 교육감 권한대행은 "이주배경학생들에게 언어는 학교라는 세상으로 나아가는 첫 번째 문"이라며 "입국 초기부터 교실 안착까지 단계별로 촘촘히 지원해 배경과 상관없이 모든 학생이 함께 배우고 성장하는 통합적 교육환경을 만들겠다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>