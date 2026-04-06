김한종 장성군수 예비후보. 후보 측 제공 AD 원본보기 아이콘

김한종 장성군수 예비후보가 최근 국제 정세에 따른 요소 가격 급등에 대응해 농업인 비료비 부담을 덜기 위한 지원 공약을 발표했다.

김 예비후보는 6일 보도자료를 내고 "중동 지역 정세 불안 등으로 요소(비료 원료) 수급이 불안정해지면서 비료 가격이 급등하고 있다"며 "농가와 잔디·임산물 재배 농가의 생산비 부담이 많이 증가한 상황"이라고 밝혔다.

이어 "농가 경영 안정을 도모하고 식량 및 녹지 산업의 안정적 공급 기반을 유지하기 위해 실질적인 지원책이 필요하다"고 강조했다.

공약의 핵심은 비료 구입비 직접 지원이다. 요소 및 복합비료 가격 상승분의 최대 80%를 지원하며, 일반 농가뿐만 아니라 잔디재배 농가(조경용 포함)와 임산물 재배 농가까지 지원 대상을 확대한다는 방침이다.

또한 요소 가격 급등 시 자동으로 발동되는 '농자재 안정 기금'을 신설해 일정 기준을 초과할 경우 추가 보조금을 지급하는 체계도 마련한다.

그동안 상대적으로 정책 지원에서 소외됐던 잔디 및 임산물 농가에 대해서는 별도 지원 체계를 구축해 재배 면적과 생산 규모에 따른 맞춤형 지원을 추진할 계획이다.

이와 함께 농협 및 지역조합을 통한 비료 공동구매 시스템을 확대해 대량 구매를 통한 가격 안정화도 유도한다.

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김 예비후보는 "비료값 급등 속에서도 농업은 흔들려서는 안 된다"며 "농가의 생산비 부담을 줄이고 지속 가능한 농업 기반을 구축하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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