"尹 대통령실, 쌍방울 사건 수사 개입 시도 정황도 포착"

권창영 2차 종합특별검사팀이 김건희 여사가 명품을 추가로 수수한 정황을 확인하고 강제수사에 돌입했다.

권창영 2차 종합특별검사팀 김지미 특검보. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김지미 특검보는 6일 오후 경기 과천시 특검 사무실에서 개최한 정례 브리핑에서 "대통령 관저 공사와 관련해 김건희가 명품을 추가 수수한 구체적 정황을 확인해 관련 업체 사무실과 대표 주거지에 대한 압수수색을 진행 중"이라고 밝혔다. 다만 구체적인 뇌물 공여자와 시점, 가액 등은 밝히지 않았다.

김 여사는 2022년 전성배씨와 공모해 통일교 관계자로부터 교단 지원 청탁과 함께 명품 등 8000만원 상당의 금품을 수수한 혐의를 받고 있다.

앞서 김건희 특검팀은 관저를 청와대에서 서울 용산구 한남동으로 옮기는 과정에 당시 청와대이전태스크포스(TF) 팀장이었던 윤한홍 국민의힘 의원이 관여했다고 발표한 바 있다. 다만 수사 기간 부족 등을 이유로 사건을 마무리하지 못하고 경찰청 국가수사본부에 넘겼다. 이후 사건을 넘겨받은 종합특검팀은 지난달 윤 의원 등에 대한 압수수색에 나서며 수사에 착수했다.

윤석열 정부 대통령실이 '쌍방울 조작 기소 의혹'과 관련해 검찰 수사에 개입하려 했던 정황 역시 포착했다고 밝혔다. 담당자인 권영빈 특검보는 "지난달 초순경 쌍방울 대북 송금 사건과 관련해 윤석열 정부 대통령실의 개입 시도를 확인했다"며 "이에 따라 서울고검에 사건 이첩을 요청한 것"이라고 했다.

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이어 그는 "특검은 현재 진행 중인 검찰의 '조작 기소 국정조사' 관련 사건 중 윤 전 대통령에 대한 보고의 단서가 확인된 경우 수사 대상 여부를 판단하고 있다"고 덧붙였다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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