27년부터 실제 투자 착수

"생태계 조성 후 수출 고려"

현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 469,000 전일대비 2,000 등락률 -0.42% 거래량 516,082 전일가 471,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 현대차그룹, 4대 정책금융기관과 새만금 첨단산업 생태계 구축 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 "아빠차에 뽀로로 뜬다" 현대차 신규 디스플레이 테마 공개 전 종목 시세 보기 그룹이 약 9조원을 들여 전북 새만금지역에 로봇, 인공지능(AI) 첨단 산업 생태계 구축에 나서는 가운데 9조원 조달을 위해 자체 재원뿐만 아니라 국민성장펀드 등 외부투자펀드, 기업 펀드도 적극적으로 고려한다는 계획이다.

장재훈 현대차그룹 부회장은 6일 서울 여의도 산업은행 본사에서 열린 현대차그룹 새만금 프로젝트 관련 현대차그룹·정책금융기관 금융협력 업무협약식에서 "전체적인 조달 규모는 실무협의를 이어갈 계획이고, 펀드에 대한 미래 청사진 및 사업성 관점에 주목할 예정"이라며 이처럼 밝혔다.



장 부회장은 새만금 지역에 지어지는 수소 시설과, AI 데이터 센터 등의 완공 시점이 빨라질 수 있냐는 질문엔 "크게 보면 5개 부분의 사업인데 그 사업들이 다 연결돼 있다"며 "피지컬 AI, 그리고 거기에 관련되는 데이터 센터, 로봇 사업 다 연관되는 부분에서 그 연결고리를 좀 빠른 속도로 할 수 있도록 계획을 강구하고 있다"고 답했다.

새만금 프로젝트를 통해 생산한 로봇과 수전해 등 제품의 수출 가능성도 시사했다. 그는 "일단 개발, 양산 그리고 확산 규모에 대해서 세밀하게 계획을 세우고 있고, 이후에 수출 부문에 대해 생각하고 있다"며 "생태계 조성이 우선일 것이고 거기에 관련된 기술확보 그리고 로봇 사업에 대한 생태계구축에 집중하고 장기적인 관점에서 접근하고 있다"고 말했다.



박상진 한국산업은행 회장은 "국민 성장 펀드는 기본적으로 미래 경쟁력을 확보하는 12개 산업에 지원하는 것으로 돼 있다"며 "현대차가 새만금에 추진하는 대부분의 프로젝트가 미래의 경쟁력을 확보하는 12대 전략 산업에 들어가고 있기 때문에 (국민 성장 펀드를) 적극적으로 검토할 예정"이라고 말했다.

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현대차그룹은 내년부터 5개 사업 부분 각각에 대한 실제 투자에 착수할 예정이다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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