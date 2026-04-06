'지역의 기억으로부터 미래를 전망하다' 주제

국립부경대가 일본 나고야시립대학과 함께 한일 로컬 연구 확장 가능성을 모색하는 공동학술대회를 열었다.

국립부경대학교(총장 배상훈)는 4월 2일부터 3일까지 인문사회경영관에서 일본 나고야시립대학과 공동학술대회를 개최했다고 6일 알렸다.

국립부경대 인문사회과학연구소가 주관하고 RISE사업단, 부산라이즈혁신원 등의 지원으로 열린 이번 학술대회는 '지역의 기억으로부터 미래를 전망하다: 한일 로컬 연구의 확장'을 주제로 진행됐다.

국립부경대학교가 지난 2일부터 인문사회경영관에서 일본 나고야시립대학과 한일 로컬 연구의 새로운 확장 가능성을 모색하는 공동학술대회를 열고 있다. AD 원본보기 아이콘

두 기관은 지난해 학술협정을 체결한 데 이어 로컬을 단순한 지역 사례 축적이 아닌 관계 속에서 형성되는 동적 구조로 재해석하기 위해 이번 학술대회를 마련했다.

학술대회는 '기층-경로-현재'로 이어지는 3개 세션으로 구성됐다. 일상과 세계관, 구조와 경험, 현재와 미래를 다층적으로 다뤘다.

첫 번째 세션에서는 동해안 어촌의 해양신앙, 일본 전통 종교 속 한국의 흔적, 조선시대 노비안 자료, 중세 사원 기원의 지역 문화 자원 변형 등을 통해 로컬의 기층적 세계관과 역사적 층위를 논의했다.

두 번째 세션에서는 항만도시 부산의 밀수·밀항, 전후 일본 지역 도시 담론, 부산 아미동 위령 공간 등을 중심으로 로컬 형성과 경로를 분석했다.

마지막 세션에서는 한국과 일본의 방언경관, 일본 지역별 언어 행동, 일본 로컬 속 재일코리안 공간 연구 등을 통해 현재의 로컬과 미래 가능성을 탐색했다.

참가자들은 로컬을 고정된 공간이 아닌 관계 속에서 생성되는 장으로 보고 지역 간 관계 중심 연구 필요성에 공감하며 논의를 이어갔다.

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김창경 국립부경대 인문사회과학연구소장은 "이번 공동학술대회는 한일 간 학술 교류를 넘어 공동연구와 지역사회 기여를 함께 지향하는 협력의 출발점"이라며 "부산의 지역성과 관계성을 바탕으로 지속 가능한 연구 네트워크를 구축해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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