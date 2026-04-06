삼성, 차량 5부제 자율 시행…에너지 절감 정책 확대

기존 10부제서 5부제로 확대 시행

사업장 내 절전 활동 지속 병행

지난달 차량 10부제를 실시한 삼성이 차량 5부제로 확대 시행한다고 6일 밝혔다. 글로벌 에너지 위기 상황에서 정부의 에너지 절감 기조에 부응하고 기업 차원의 추가적인 절감 노력을 강화하기 위한 취지다.

-앞서 정부는 지난 1일 공공기관 차량 2부제 및 공영주차장 5부제 시행 등 에너지 수요 억제 조치를 발표했다. 이에 삼성은 운영 중인 국내 모든 사업장에 대해 차량 5부제를 자율적으로 시행하고 임직원들의 참여를 적극 독려할 방침이다.

삼성전자를 비롯한 관계사들은 이날 사내에 해당 내용을 공지하고, 정부의 공공기관 차량 2부제가 실시되는 오는 8일부터 시행할 예정이다. 단 전기·수소차, 임산부·유아 동승 차량, 장애인 사용 자동차, 격오지 사업장 내 차량 등에 대해서는 기존과 동일하게 예외 적용하며, 사업장 여건에 따라 일부 업무 차량 등에 대해서는 탄력적으로 운영할 계획이다.

차량 5부제는 번호판 끝자리에 따라 요일별 운행을 제한하는 방식으로 운영될 예정이다.

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차량 5부제와 함께 기존에 시행 중인 사업장 내 절전 활동도 지속 병행해 일상에서의 에너지 소비를 함께 줄여나간다. 야외 조경, 복도, 옥상 등 비업무 공간 조명 소등을 유지하고 휴일 미사용 주차 공간 폐쇄 및 소등 조치를 이어가는 한편, 퇴근 시 ▲PC·모니터 전원 OFF ▲실험장비 대기전력 차단 등 임직원 참여형 캠페인도 지속 실시해 에너지 절약 실천을 정착시켜 나간다.

삼성은 "앞으로도 에너지 사용 효율을 높이기 위한 다양한 방안을 단계적으로 확대해 정부의 에너지 절감 정책에 지속해서 발맞춰 나갈 것"이라고 밝혔다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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