경남지역 농민단체들이 중동전쟁 여파에 따른 영농 원자재 수급난을 우려하며 '전쟁 추경' 확대 편성 등 실질적 대책 마련을 촉구했다.

전국농민회총연합 부산경남연맹과 전국여성농민회총연합 경남연합, 경남도 친환경 농업인협회, 전국마늘생산자협회 경남도지부, 전국양파생산자협회 경남도지부, 한살림 경남생산자연합회 등은 6일 경남도청 정문 앞에서 기자회견을 열었다.

이들 단체는 "중동발 군사 위기 고조와 호르무즈 해협 봉쇄 사태가 장기화하면서 세계 농업과 식량 안보가 전례 없는 위기에 처했다"며 "특히 원유 수입의 70％와 비료 원재료의 40％ 가까이 중동 해로에 의존해, 대한민국 농업 피해는 상상을 초월한다"라고 말했다.

이어 "비닐, 비료를 포함한 각종 농자재 가격은 4월 초순 현재 10~20％ 가까이 올랐고 무기질 비료 역시 재고가 언제 바닥이 날지, 언제 다시 입고될지 모른다"며 "정부의 유가 최고가격제 효과를 전혀 보지 못하는 농업 면세유 가격은 날로 상승하고 축산 농가는 사료비 폭등 위기 앞에 발만 동동 구른다"고 호소했다.

경남지역 농민단체들이 중동전쟁 여파에 따른 영농생산비 폭등 대책 마련을 촉구하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

이들은 "지금은 버티고 있지만 재고가 떨어지는 순간 농사는 끝난다는 절망감이 농촌 전역을 휘감고 있다"며 "생산비 폭등분을 전액 보전하는 전쟁 추경이 확대 편성돼야 한다"라고 주장했다.

또 "총 26조원에 이르는 정부의 전쟁 추경에 농업 관련된 편성안은 1％에 불과하며 그나마 농민에게 직접 지원되는 예산은 727억원, 전체의 0.3％"라고 했다.

"정부는 원가 폭등 직격탄을 맞을 농업 생산비 보전엔 대단히 미온적"이라며 "원자재 공급 자체가 불투명한 비상시국에 농협이 취하는 계통 수수료는 농민의 고혈을 짜내는 행태이다"고 지적했다.

그러면서 "경남도와 경남도의회는 즉각적 대정부 건의문을 통해 농업생산비 폭등에 대한 전쟁 추경 확대를 요구하고 자체적인 생산비 폭등 대책을 수립해야 한다"고 요구했다.

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아울러 "정부와 국회는 농업 생산비가 모두 보장되도록 전쟁 추경을 재편성해야 한다"며 "농협중앙회는 비상시국 계통 수수료 부과를 중단하고 보유금을 영농재난지원금으로 즉각 투입하라"고 했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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