유학생 160명 참여, 문화체험 소통



외국인 고객 맞춤 금융 서비스 확대

BNK부산은행이 부산지역 외국인 유학생을 초청해 문화 체험 행사를 열고 지역사회 교류 확대에 나섰다.

BNK부산은행(은행장 김성주)은 지난 3일 저녁 CGV 센텀시티점에서 외국인 유학생 160명을 초청해 'BNK부산은행과 함께하는 Movie Night' 영화 상영회를 개최했다고 6일 알렸다.

이번 행사는 외국인 유학생들이 한국 문화를 체험하고 지역사회와 유대관계를 넓히도록 마련됐다.

BNK부산은행이 지난 3일 저녁 CGV 센텀시티점에서 부산지역 외국인 유학생 160명을 초청해 ‘BNK부산은행과 함께하는 Movie Night’ 영화 상영회를 진행하고 있다. AD 원본보기 아이콘

상영작은 누적 관객 수 1600만명을 돌파한 '왕과 사는 남자'다. 참석한 유학생들은 영화를 통해 한국의 역사와 전통문화를 접하고 관람 이후 교류 시간을 가졌다.

부산은행은 늘어나는 외국인 유학생과 고객을 대상으로 금융 편의성을 높이기 위한 지원을 이어가고 있다. 일부 영업점에는 외국인 서포터즈를 배치했고, 금융거래 가이드북을 다국어로 제작해 배포하고 있다. 지역 대학과 연계한 이동점포도 운영 중이다.

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옥영수 부산은행 개인고객부장은 "부산에서 공부하는 외국인 유학생들이 한국 문화를 이해하는 데 도움이 되길 바란다"며 "외국인 고객을 포함한 다양한 사회 구성원을 위한 맞춤형 금융 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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