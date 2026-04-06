태양광·풍력 기반 일자리 대도약 제시

성장·균형·기본소득 등 통합 5대 원칙

“국가 지원 지역 성장으로 연결”

민형배 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 후보가 서부권 재생에너지 산업 기반 일자리 창출 구상을 제시하며 결선 승리 의지를 밝혔다.

민 후보는 6일 오전 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 서부권 미래 비전과 통합특별시 운영 방향을 설명했다.

민 후보는 "서부권은 풍부한 재생에너지와 시민 여러분의 위대한 역량을 바탕으로 특별시 경제 발전의 중심지가 될 것"이라며 "서부권의 햇빛과 바람을 산업 경쟁력으로 바꿔 좋은 일자리가 넘쳐나는 대도약의 시대를 열겠다"고 말했다.

민형배 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 후보가 6일 오전 전남도의회 브리핑룸에서 서부권 미래 비전과 결선 승리 구상을 발표하고 있다. 민형배 캠프 제공 AD 원본보기 아이콘

이어 태양광과 풍력을 제조·설치·운영·정비(MRO)가 결합한 고부가가치 산업으로 육성하겠다는 계획을 밝혔다. 풍력 블레이드와 하부구조물 생산, 해상 설치와 항만 물류, 장기간 유지보수 산업까지 연계해 서부권에 안정적인 일자리 기반을 만들겠다고 설명했다.

민 후보는 결선 진출과 관련해 "더 낮게, 더 겸손하게, 오직 시·도민만 바라보며 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 또 "비방과 흠집 내기가 아닌 비전과 실력으로 경쟁하겠다"며 "호남 정치의 품격을 지키는 선거를 만들겠다"고 강조했다.

이어 최근 중동발 전쟁 여파에 따른 지역 경제 상황에 대해서는 "기름값을 걱정하는 주민들, 장사 버티는 것도 겁난다고 한숨짓는 소상공인들, 빚이 자꾸 는다며 답답해하는 농어민들, 일자리 걱정에 밤잠 설치는 청년들, 살림살이가 팍팍해졌다고 호소하는 어르신들이 떠오른다"며 "정치인의 한 사람으로서 송구하다"고 말했다.

민 후보는 이번 결선을 "전남광주통합특별시의 역사 인식과 미래 비전을 결정하는 중대한 갈림길"이라고 규정했다. 이어 통합의 5대 원칙으로 성장·균형·기본소득·녹색도시·시민주권을 제시하며 "전남·광주를 남부권의 신산업 수도로 키워 거대한 일자리 생태계를 만들겠다"고 밝혔다.

또 "풍부한 재생에너지를 산업 경쟁력으로 바꿔 기업이 찾아오는 '100원 전기' 시대를 열겠다"며 "어느 지역도 불이익을 받지 않도록 예산·제도를 법령으로 보장하고 통합 성과와 이익이 특별시민의 삶으로 돌아가도록 하겠다"고 말했다.

아울러 재생에너지 기반 에너지 주권, 농수산 자원을 활용한 식량 주권, 해양과 도서 자원을 통한 영토 주권 강화를 제시하며 전남광주가 대한민국의 3대 주권을 책임지는 중심으로 도약해야 한다고 강조했다.

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민 후보는 "이재명 정부와의 긴밀한 협력을 통해 국가 지원을 지역 성장과 시민 삶의 변화로 연결하겠다"며 "그 역할을 가장 잘 해낼 적임자"라고 말했다. 이어 "결선까지 흔들림 없이 가장 낮은 자세로 뛰겠다"며 "더 큰 통합, 더 강한 전남광주를 반드시 실현하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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