형체 알아보기 힘들 정도로 일그러져

대부분 폐사하거나 안락사

길고양이를 상습 학대해온 혐의로 70대 주민이 경찰에 붙잡혔다.

6일 연합뉴스에 따르면 대전동부경찰서는 이날 길고양이를 상습적으로 학대한 혐의(동물보호법 위반)로 70대 주민 A씨를 붙잡아 조사하고 있다. A씨는 지난 2월께 대전 동구 가오동의 한 상가 주차장 부근에서 길고양이 2마리의 머리에 화상을 입히는 등 학대한 혐의를 받고 있다.

안면부 화상 입은채 구조된 고양이들. 동물권 단체 케어·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

A씨의 학대 행위는 지난해부터 이어져 온 것으로 드러났다. 지난해 7월부터 지난달까지 해당 상가 주차장 부근에서만 고양이 7마리가 심한 화상을 입은 채 발견됐다. 구조된 고양이들은 눈, 코, 귀, 앞발 등이 형체를 알아보기 힘들 정도로 심하게 일그러져 있었으며, 부상 정도가 심각해 대부분 폐사하거나 안락사 조처된 것으로 확인됐다.

경찰은 지난해 12월 동물권단체 케어, 대전동구청 등의 고발장을 접수하고 수사에 착수했다. 경찰은 동일인의 소행으로 보고 최근까지 수사를 벌여 A씨를 용의자로 특정한 후 검거했다. 동물단체 등은 수의사 진단·부검 결과 폐 손상이 없었다는 점에서 화학 테러를 의심하기도 했으나, 경찰은 토치 불 등에 의한 학대로 보고 있다. A씨는 경찰 조사에서 자신의 범행 일부를 시인한 것으로 알려졌다.

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경찰은 이전 범죄와의 연관성 등 여죄를 캐는 한편 A씨에 대한 구속영장 신청을 준비 중이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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