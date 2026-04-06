구인·구직 현장 방문 상담… 취업률↑·미스매치 해소 기대

취업 정보 접근이 어려운 시민들을 위해 양산시가 이동형 일자리센터 운영을 확대한다.

경남 양산시는 올해 상반기부터 이동·현장형 취업지원 서비스인 '2026년 상반기 찾아가는 일자리센터'를 확대 운영한다.

'찾아가는 일자리센터'는 일자리센터 방문이 어렵거나 전자기기에 익숙하지 않은 지역 주민을 위해 관내 아파트 등을 대상으로 직업상담사가 직접 찾아가 1:1 취업상담을 제공하는 사업이다.

상반기는 3월 14일과 3월 21일 온(ON)골목 플리마켓 행사장 내 일자리센터 부스 운영을 시작으로, 4월 7일부터 6월 23일까지 매주 화요일 주 1회 관내 아파트와 대규모 점포를 순차적으로 방문해 상담을 실시한다.

관내 퇴직(예정)자와 취업희망자는 누구나 참여할 수 있으며, 취업알선, 이력서·자기소개서 작성 컨설팅, 사후관리, 공공일자리 모집정보와 관내 기업 채용정보 안내, 자격증 취득을 위한 교육시설·프로그램 정보 제공 등 다양한 맞춤형 취업지원 서비스를 받을 수 있다.

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지난해에는 상반기 11회, 하반기 14회 등 총 25회에 걸쳐 운영됐으며, 올해는 상반기 13회, 하반기 15회 총 28회로 현장 방문 상담을 확대 운영한다는 계획이다.

양산시 관계자는 "시민들이 보다 쉽고 편하게 일자리 기회를 접할 수 있도록 현장 중심의 일자리 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

찾아가는 일자리센터 확대 운영 안내. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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