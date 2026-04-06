지역사회 문제 해결·자원봉사 가치 확산 위해

경남 함안군은 지역사회 문제 해결과 자원봉사 가치 확산을 위해 '2026 함안군 자원봉사 우수프로그램 공모사업'을 추진한다고 6일 밝혔다.

이번 공모사업은 지역 특성에 맞는 창의적이고 실효성 있는 자원봉사 프로그램을 발굴하고, 군민 참여를 확대해 지속 가능한 자원봉사 기반을 조성하기 위해 마련됐다.

신청 접수는 오는 17일까지 진행되며, 신청 자격은 접수일 현재 1365자원봉사포털에 등록된 회원 10인 이상의 단체이다. 총 5개 단체를 선정해 각 단체당 100만원씩 지원할 예정이며, 최종 지원 금액과 선정 규모는 신청 현황에 따라 조정될 수 있다.

사업 선정은 지역사회 변화와 문제 해결 기여도, 지속 가능성과 파급효과, 사업추진 능력 및 실행 가능성, 공익성 등을 종합적으로 평가해 결정된다. 신청은 방문 또는 전자우편으로 가능하며, 관련 서식은 함안군청 누리집에서 내려받을 수 있다.

지원 대상 사업은 자원봉사활동 기본법에 따라 무보수성, 자발성, 공익성, 비영리성, 비정파성, 비종파성의 원칙을 준수해야 한다.

함안군 복지정책과 관계자는 "이번 공모사업으로 지역 주민이 주도하는 다양한 자원봉사 프로그램이 발굴되길 기대한다"며 "군민이 체감할 수 있는 실질적인 변화와 따뜻한 공동체 문화 형성에 기여할 수 있도록 많은 참여를 바란다"고 전했다.

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공모사업과 관련한 자세한 사항은 함안군자원봉사센터로 문의하면 된다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



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