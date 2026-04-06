경북도는 올해 1월부터 3월까지 천연기념물인 황조롱이, 큰고니, 참매 등을 포함해 조류 8종 21마리, 포유류 3종 6마리 등 11종 27마리의 야생동물을 방사했다고 6일 밝혔다. 이 가운데 큰고니, 참매, 수리부엉이, 독수리 등은 멸종위기 야생생물 2급에 해당한다.

이들 야생동물은 건물 유리창이나 전선 충돌, 기아 및 탈진, 교통사고 등으로 부상을 입은 뒤 구조돼 야생동물구조관리센터에서 치료와 재활 과정을 거쳐 다시 자연으로 돌아갔다.

구조당한 참매가 치료를 끝내고 자연으로 돌아가고 있다. AD 원본보기 아이콘

안동시 도산면에 자리잡은 경북야생동물구조관리센터는 경북지역 22개 시군에서 구조된 야생동물의 치료와 재활을 통해 생태계의 균형을 유지하는 중요한 역할을 하고 있다. 센터는 다양한 이유로 다친 야생동물을 치료하는 '거점 야생동물병원'으로 기능하며, 대구경북 한뿌리 상생협력 프로젝트의 일환으로 대구 지역에서 구조된 야생동물의 치료 및 방사도 지원하고 있다.

또한, 센터에서는 영구장애를 입어 자연으로 보낼 수 없는 독수리와 꽃사슴 등 11종 42마리의 동물들을 야생동물생태공원에서 보호하며, 방문객에게 동물 보호 의식 향상 및 체험의 장을 제공하고 있다.

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이경곤 경북도 기후환경국장은 "무차별적인 자연개발, 산업화로 인한 환경오염 및 기후 변화로 인해 야생동물의 서식지가 감소하고 먹이가 부족해짐에 따라 야생동물이 살아가기 힘든 환경이 만들어졌다"며 "야생동물구조관리센터가 중심이 되어 야생동물의 보호와 자연과의 조화를 이뤄내는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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