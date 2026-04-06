경주시, '라원' 개장 3일 만에 7000명 돌파…관광·인프라·민생 '세 토끼' 잡는다
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경주시가 새로운 복합문화정원 '라원'의 흥행 성공과 더불어 상수도 인프라 확충, 국제 교류 강화 등 전방위적인 시정 운영으로 '체류형 관광도시'와 '살기 좋은 경주' 만들기에 박차를 가하고 있다.
경주 동궁원 내 복합문화정원 ‘라원’ 전시관에서 관람객들이 AI 미디어아트로 구현된 ‘빛의 갤러리’를 감상하고 있다. 경주시 제공
◆신라 설화와 디지털의 만남, '라원' 핫플레이스 등극
경주 동궁원 내 조성된 복합문화정원 '라원'이 지난 3일 개장 이후 단 3일 만에 7271명의 관람객을 모으며 폭발적인 인기를 끌고 있다.
6만8810㎡ 규모의 라원은 '신라 8괴' 설화를 현대적 미디어아트로 재해석한 공간이다.
주요 콘텐츠는 AI 미디어아트 '빛의 갤러리', 몰입형 디지털 정원, 모바일 앱 연동 스토리텔링 산책로 등이다.
4월 한 달간 개장 및 POST APEC 기념 입장료는 7000원 특별가를 적용했으며, 이번 주 중 튤립 4만 본이 만개해 절정을 이룰 예정이다.
◆'물복지' 실현…산내면 광역상수도 구축 속도
민생 인프라 개선도 활발하다.
시는 총사업비 416억 원을 투입해 2017년부터 추진 중인 '산내면 광역상수도 공급사업'의 6차분 공사를 이달 착공했다.
현재 공정률은 70%로, 2027년 전면 공급이 목표다.
이번 6차 사업을 통해 의곡리·감산리 일대에 가정급수가 확대돼 지역 간 수돗물 공급 격차가 해소될 전망이다.
◆마라톤으로 다진 우정, 국제 교류 및 인구 정책 캠페인
지난 4일 열린 '제33회 경주벚꽃마라톤대회'는 단순한 체육 행사를 넘어 국제 교류와 사회적 캠페인의 장이 됐다.
일본 우사시, 중국 시안·이창시 대표단 11명이 직접 코스를 달리며 우호를 다졌으며, 교육 및 체육 시설(에어돔 등) 견학을 통해 협력 범위를 넓혔다.
시는 현장에서 '저출생 부담타파 4대 문화운동' 캠페인을 전개해 결혼과 육아에 대한 긍정적 인식 확산에 나섰다.
◆경제 기초 다지기 및 기업 지원
시는 지역 경제 정책의 기초가 될 '2025년 기준 경제총조사'를 위해 오는 17일까지 조사요원 103명을 모집한다.
또한 지난 3일에는 지역 기업 인사노무 담당자 70여 명을 대상으로 개정 노동법 실무교육을 실시해 현장의 혼란을 줄이고 건전한 노사문화 정착을 지원했다.
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최혁준 경주시장 권한대행은 "라원의 성공적인 개장은 경주 관광의 새로운 경쟁력을 보여주는 사례"라며, "관광 활성화와 더불어 시민 삶의 질을 높이는 인프라 구축, 안정적인 노사관계 지원 등 모든 분야에서 내실 있는 행정을 펼치겠다"고 밝혔다.
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