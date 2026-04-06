오는 11일 부림면 감암리 옥동마을에서

경남 의령군은 오는 11일 부림면 감암리 옥동마을에서 지역 특산물 양상추를 주제로 한 '양상추 제철밥상 마을축제'가 열린다고 밝혔다.

이번 축제는 옥동마을이 '2026년 어울림 마을축제' 대상지로 선정되면서 주민들이 직접 기획한 소규모 마을축제로, 제철 양상추를 활용한 다양한 먹거리와 체험을 통해 지역 농산물의 매력을 알리고 주민과 방문객이 함께 어우러지는 농촌 관광 콘텐츠로 마련됐다.

양상추 축제. 의령군 제공 AD 원본보기 아이콘

옥동마을은 1988년부터 약 40년간 양상추를 재배해 온 전통적 주산지다. 큰 일교차와 농부들의 정성이 더해져 아삭하고 신선한 맛이 뛰어난 양상추로 입소문이 나 있다.

행사 당일에는 양상추 비빔밥 나눔 퍼포먼스를 시작으로 제철밥상 시식 행사가 이어지며, 방문객들은 현장에서 갓 수확한 양상추를 맛보고 지역 농산물도 직접 구매할 수 있다.

양상추는 비타민 A·C·K·D와 철분과 미네랄, 식이섬유, 엽산이 풍부해 뼈와 눈, 빈혈과 장 건강, 면역력 증진에 도움을 주는 봄철 대표 건강 채소로, 이번 축제에서는 다양한 활용법과 영양 가치도 함께 소개될 예정이다.

김종엽 부림면장은 "옥동마을의 양상추는 40년 전통을 이어온 부림의 자랑"이라며 "이번 축제 때 직접 맛보면 왜 부림의 자랑인지 알 수 있을 것"이라고 말했다.

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군 관계자는 "마을 축제를 통해 농촌의 매력을 널리 알리고 지역 경제에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 농촌 자원을 활용한 다양한 축제를 지속해서 지원하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



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