제주 현장 캠프 결합, 단계형 프로그램… 학생들 실제 서비스 구현 성과

삼육보건대학교가 단계형 교육과 현장 실습을 결합한 창업 프로그램을 통해 학생들의 실전 역량을 끌어올리며, 대학 창업교육의 새로운 모델을 제시했다.

삼육보건대학교(총장 박주희)는 AI 앙트레프레너 센터 주관으로 지난 2월 24일부터 26일까지 제주 보롬왓 스테이 느릇에서 'AI Start-UP BOOT 캠프'를 운영했다.

삼육보건대학교가 AI앙트레프레너센터 주관으로 지난 2월 24일부터 26일까지 제주 보롬왓 스테이 느릇에서 'AI Start-UP BOOT 캠프'를 운영하고 있다. 삼육보건대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠프는 교내에서 진행된 4차례 사전 교육을 바탕으로 마지막 과정을 현장 실습 중심으로 확장한 것이 특징이다.

사전 교육에서는 AI 도구 활용 기초부터 아이디어 발굴, 시장조사, 비즈니스 모델 설계까지 단계적으로 진행됐으며, 제주 캠프에서는 이를 실제 서비스 구현으로 연결하는 심화 과정이 이어졌다. 이 같은 '이론-실습-검증' 구조는 교육 효과를 극대화하며 단기간 내 성과 창출로 이어졌다.

이번 프로그램에는 간호학과, 치위생과, 보건의료정보과 등 다양한 전공 학생들이 참여해 협업 기반 창업 프로젝트를 수행했다. 학생들은 사전 교육에서 구체화한 아이디어를 바탕으로 MVP 구축과 사업계획서 완성까지 이어가며 실질적인 창업 경험을 쌓았다.

특히 'A+Road(일정 통합 관리 애플리케이션)'와 'Care Select(간병인 매칭 플랫폼)' 등 실제 서비스 형태의 결과물이 도출되며 교육 성과를 입증했다. 단순 아이디어를 넘어 구현 가능한 수준으로 발전했다는 점에서 의미를 더했다.

캠프는 실습 중심으로 운영됐다. 참가자들은 AI 도구를 활용해 시장조사, 경쟁 분석, 자동화 설계, 서비스 개발 등 창업 전 과정을 직접 수행했고, 데모데이를 통해 결과물을 발표했다.

학생들은 이번 과정을 통해 창업을 보다 현실적인 진로로 인식하게 됐다. 48시간이라는 제한된 시간 속에서도 자발적인 몰입과 협업이 이어졌으며, 일부 학생들은 캠프 종료 이후에도 프로젝트를 지속 발전시키겠다는 의지를 보였다.

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삼육보건대학교 관계자는 "단계형 교육과 현장 실습을 하나의 흐름으로 설계한 것이 이번 프로그램의 핵심"이라며 "AI 기반 창업교육을 통해 학생들이 스스로 문제를 정의하고 해결하는 역량을 키울 수 있도록 지원하겠다"고 전했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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