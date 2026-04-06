빈집 재생부터 주거비 지원까지

'살고 싶은 청도' 조성에 총력

청도군(군수 김하수)이 인구 감소와 농촌 소멸 위기에 대응하기 위해 '주거혁신'을 통한 공간 가치 재창조에 박차를 가하고 있다.

군은 빈집 정비와 주거자금 지원 등 군민의 정주 여건을 획기적으로 개선하는 '군민 중심' 민원행정을 본격 추진한다고 밝혔다.

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◆방치된 빈집, '마을호텔'과 '만원주택'으로 재탄생

청도군은 농촌의 골칫덩이였던 빈집을 지역 활력의 핵심 자원으로 탈바꿈시키고 있다.

군은 '농촌소멸대응 빈집재생지원사업'을 통해 화양읍 다로리 일대의 빈집 10호를 리모델링해 체류형 마을호텔을 조성한다.

민관협업 방식으로 운영될 이 호텔은 2026년 시범운영을 거쳐 2027년 본격 가동될 예정이며, 생활인구 유입과 지역경제 활성화의 거점이 될 것으로 보인다.

또한, 파격적인 주거 지원책인 '청도만(萬)원주택사업'도 눈길을 끈다.

빈집 소유자가 월 1만 원, 6년 임대 조건으로 계약할 경우 리모델링 비용을 지원하는 사업으로, 지난해 8호 23명의 입주를 완료했다.

군은 2026년 지원 대상을 12호로 확대해 청년과 귀농인의 안정적인 정착을 도울 계획이다.

◆안전한 정주환경 조성…빈집 철거 및 주택 개량 지원

활용이 불가능한 노후 빈집은 과감히 철거해 주민 안전을 확보한다.

군은 2026년 9억9000만 원의 예산을 투입해 빈집 33호를 철거할 예정이다.

이를 통해 도시 미관 개선은 물론 범죄 및 안전사고 요인을 사전에 차단한다는 방침이다.

더불어 '농촌주택개량사업'을 통해 주택 신축이나 증축 시 저금리 융자를 지원한다.

특히 청년층에게는 우대금리를 적용해 젊은 세대의 농촌 유입을 적극적으로 유도하고 있다.

◆청년·신혼부부 '주거 사다리' 마련…매입임대주택 공급

주거비 부담으로 고통받는 신혼부부와 청년들을 위한 맞춤형 정책도 강화된다.

군은 '신혼부부 주거자금 대출이자 지원사업'을 통해 내 집 마련이나 전세자금 대출을 받은 가구의 이자 부담을 덜어주고 있다.

지난해 19가구가 혜택을 받았으며, 2026년에도 상·하반기 정기 모집을 이어간다.

또한, 경북개발공사와 협력해 '지역맞춤형 매입임대주택 사업'을 추진 중이다.

청도읍 고수리에 조성되는 44세대 규모의 공공임대주택은 시세보다 저렴한 임대료는 물론, 공동육아나눔터와 돌봄시설을 갖춘 커뮤니티센터가 함께 들어선다.

2026년 준공 및 입주가 시작되면 청년층의 주거복지가 한층 강화될 전망이다.

청도군 건축디자인팀은 종합적인 주거환경 개선 정책을 통해 군민 삶의 질 향상과 안정적인 정주기반 마련에 힘쓰고 있다.

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군은 청도에 적합한 주거모델을 지속 발굴해 살기 좋은 주거환경을 조성하고, 주민이 체감할 수 있는 건축 행정을 이어갈 방침이다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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